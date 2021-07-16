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В Украину идут дожди, жара немного спадет

Пятница, 16 июля 2021, 15:50
Фото yugtimes.com

В ближайшие выходные по всей территории страны, кроме юга, ожидаются дожди и грозы, начало следующей недели тоже будет с дождями.

Источник: Укргидрометцентр, синоптик Наталья Диденко в Facebook

Дословно Укргидрометцентр: "На синоптическом горизонте уже четко прослеживается ослабление жары. Уже в воскресенье в западных, а в понедельник и в северных и центральных областях будет проходить атмосферный фронт с запада, он принесет с собой дожди, грозы и уменьшение температурных показателей".

Детали: В ближайшие трое суток в западных, северных, в субботу днем ​​и в восточных областях небольшие, местами умеренные дожди с грозами, на западе страны местами град и шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков.

На выходных сохранится жаркая погода с температурой ночью 16-23°, днем ​​30-35°.

В понедельник в северных областях 25-30°, в западных областях ожидается снижение температуры до 21-26°.

В Киеве 17-18 июля будет жарко, +32+34, возможны небольшие локальные дожди.

В понедельник жара в столице немного спадет, а во вторник ожидается +25+28.

Украинская правда
Темы: погода
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