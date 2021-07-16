У Дніпрі сильно побили правозахисницю

15 липня ввечері у Дніпрі двоє невідомих напали і сильно побили місцеву правозахисницю Наталію Ешонкулову.

Джерело: мер Дніпра Борис Філатов і обласна поліція у Facebook

Пряма мова Філатова: "Вчора була по-звірячому побита місцева правозахисниця Наташа Ешонкулова. Ми добре з нею знайомі, коли в локдаун вона відстоювала права підприємців, щоб влада не закривала дрібний бізнес. Саме завдяки її зусиллям, в останню хвилю ковіда, ми в Дніпрі не пішли на суворі обмеження.

Наталю жорстоко, просто по-звірячому побили. Вона публічно назвала основних замовників свого побиття. Весь Дніпро знає, що у них був прямий конфлікт".

Деталі: Філатов звернувся до новопризначеного міністра МВС Дениса Монастирського з проханням знайти і покарати виконавців, організаторів і замовників нападу. "Денисе Анатолійовичу, тепер ця справа - справа Вашої честі", - додав мер.

Сама активістка виклала у Facebook відеозвернення після побиття. На записі у неї залите кров'ю обличчя.

За словами активістки, її били руками і ногами по голові та, якби не сусідка, вбили б, адже у нападників були ножі.

Правозахисниця заявила, що причиною побиття є її "боротьба з бандитами". Вона звинуватила у нападі людей бізнесмена Олександра Петровського на прізвисько "Нарік". Також серед імовірних причетних до нападу активістка назвала дніпровського бізнесмена Еміля Арутюняна та ексзаступника мера Дніпра Віталія Мархасіна.

За даними поліції, злочин стався 15 липня близько 20-ї години вечора у під’їзді будинку в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра. З травмами голови потерпілу доставили до лікарні.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за статтею "Замах на умисне вбивство". Розпочато досудове розслідування.

Поліція розглядає всі версії злочину, одна з яких - громадська діяльність потерпілої.

За інформацією руху "ЧЕСНО", у 2015 році Ешонкулова балотувалася до Дніпровської міської ради від "Опозиційного блоку", але вибори програла.