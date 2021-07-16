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В Днепре сильно избили правозащитницу

Пятница, 16 июля 2021, 15:55
В Днепре сильно избили правозащитницу
Наталья Эшонкулова Фото: ее Фейсбук

15 июля вечером в Днепре двое неизвестных напали и сильно избили местную правозащитницу Наталью Эшонкулову.

Источник: мэр Днепра Борис Филатов и областная полиция в Facebook

Прямая речь Филатова: " Вчера была зверски избита местная правозащитница Наташа Эшонкулова. Мы хорошо с ней знакомы, когда в локдаун она отстаивала права предпринимателей, чтобы власть не закрывала мелкий бизнес. Именно благодаря её усилиям, в последнюю волну ковида, мы в Днепре не пошли на строгие ограничения.

Наталью жестоко, просто зверски избили. Она публично назвала основных заказчиков своего избиения. Весь Днепр знает, что у них был прямой конфликт".

Детали: Филатов обратился к новоназначенному министру МВД Денису Монастырскому с просьбой найти и наказать исполнителей, организаторов и заказчиков нападения. "Денис Анатольевич, теперь это дело - дело Вашей чести", - добавил мэр.

Сама активистка выложила в Facebook видеообращение после избиения. На записи у нее залито кровью лицо.

По словам активистки, ее били руками и ногами по голове и, если бы не соседка, убили бы, ведь у нападавших были ножи.

Правозащитница заявила, что причиной избиения является ее "борьба с бандитами". Она обвинила в нападении людей бизнесмена Александра Петровского по прозвищу "Нарек". Также среди возможных причастных к нападению активистка назвала днепровского бизнесмена Эмиля Арутюняна и экс-заместителя мэра Днепра Виталия Мархасина.

По данным полиции, преступление произошло 15 июля около 20 часов вечера в подъезде дома в Амур-Нижнеднепровском районе Днепра. С травмами головы пострадавшую доставили в больницу.

По данному факту открыли уголовное производство по статье "Покушение на умышленное убийство". Начато досудебное расследование.

Полиция рассматривает все версии преступления, одна из которых - общественная деятельность потерпевшей.

По информации движения "ЧЕСНО", в 2015 году Эшонкулова баллотировалась в Днепровский городской совет от "Оппозиционного блока", но выборы проиграла.

Украинская правда
Темы: Днепрчрезвычайное происшествие
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