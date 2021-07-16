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Захист прав архітектора: "Квіти України" поки заборонили зносити

П'ятниця, 16 липня 2021, 16:12

Шевченківський районний суд Києва заборонив власнику будівлі "Квіти України" демонтаж на час судового процесу щодо порушення немайнових авторських прав архітектора.

Джерело: юридична компанія "Axon Partners" у Facebook

Деталі: Суд 15 липня задовольнив заяву юристів "Axon Partners" про забезпечення позову і заборонив проведення демонтажу будівлі "Квіти України" на тій підставі, що забудовник порушив немайнові авторські права архітектора будівлі Миколи Левчука. 

Компанія готує позов про захист прав архітектора, але оскільки у понеділок 12 липня власник почав руйнувати будівлю, юристи попросили Шевченківський райсуд заборонити власнику демонтаж будівлі на час судового процесу – і в четвер суд задовольнив. 

"Наскільки нам відомо, це перший випадок в історії українського містобудування, коли суд застосував подібне забезпечення позову у справі про порушення немайнових авторських прав архітектора", – зазначають в "Axon Partners".

За даними поліції, у вівторок Шевченківський суд наклав арешт на будівлю у кримінальній справі. а Міністерство культури винесло припис про заборону будівельних робіт.

"Наша ж заява до суду стосується інших підстав і ніяк не перетинається із переліченими заборонами. Навалилися з кількох боків, так би мовити", – уточнили в "Axon Partners".

Юристи планують протягом найближчих днів подати позов і вимагати збереження первісного архітектурного проєкту та дотримання прав архітектора Левчука. 

Крім цього, вони проситимуть виплатити компенсації за зруйновану будівлю.

"Це не швидкий процес. Але поки суд розглядатиме справу, "Квіти України" будуть у відносній безпеці, бо діятиме заборона на здійснення реконструкції", – вважають в "Axon Partners".

Довідка: У середині 80-х у Києві по вулиці Січових Стрільців 49 з’явився магазин-оранжерея "Квіти України". Автором проєкту будівлі магазину є архітектор Левчук Микола Антонович. Він є також автором внутрішніх елементів декору будівлі "Квіти України", зокрема, оригінальних світильників та дизайну облицювання стін.

Зараз власником будівлі є ПрАТ "Квіти України" і власник запланував реконструкцію.

Рендери зовнішнього вигляду будівлі після реконструкції, які опублікував власник, свідчать про те, що фасад буде кардинально змінено, а каскадний атріум – знищено.

Власник не залучив Миколу Левчука до проєктування реконструкції будівлі, а також не отримав від нього згоду на реконструкцію та зміну.

Микола Левчук виступає проти реконструкції, оскільки намір власника означає повне знищення первісного архітектурного проєкту під прикриттям реконструкції.

Українська правда
Теми: Київбудівництвосуд


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