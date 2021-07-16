Защита прав архитектора: "Цветы Украины" пока запретили сносить

Шевченковский районный суд Киева запретил владельцу здания "Цветы Украины" демонтаж на время судебного процесса о нарушении неимущественных авторских прав архитектора.

Источник: юридическая компания "Axon Partners" в Facebook

Детали: Суд 15 июля удовлетворил заявление юристов "Axon Partners" об обеспечении иска и запретил проведение демонтажа здания "Цветы Украины" на том основании, что застройщик нарушил неимущественные авторские права архитектора здания Николая Левчука.

Компания готовит иск о защите прав архитектора, но поскольку в понедельник 12 июля собственник начал разрушать здание, юристы попросили Шевченковский райсуд запретить владельцу демонтаж здания на время судебного процесса – и в четверг суд удовлетворил.

"Насколько нам известно, это первый случай в истории украинского градостроительства, когда суд применил подобное обеспечения иска по делу о нарушении неимущественных авторских прав архитектора", – отмечают в "Axon Partners".

По данным полиции, во вторник Шевченковский суд наложил арест на здание по уголовному делу. а Министерство культуры вынесло предписание о запрете строительных работ.

"Наша же заявление в суд касается других оснований и никак не пересекается с перечисленными запретами. Навалились с нескольких сторон, так сказать", – уточнили в "Axon Partners".

Юристы планируют в течение ближайших дней подать иск и требовать сохранения первоначального архитектурного проекта и соблюдения прав архитектора Левчука.

Кроме этого, они будут просить выплатить компенсации за разрушенное здание.

"Это не быстрый процесс. Но пока суд будет рассматривать дело, "Цветы Украины" будут в относительной безопасности, поскольку будет действовать запрет на осуществление реконструкции", – считают в "Axon Partners".

Справка: В середине 80-х в Киеве по улице Сечевых Стрельцов 49 появился магазин-оранжерея "Цветы Украины". Автором проекта здания магазина является архитектор Левчук Николай Антонович. Он является также автором внутренних элементов декора здания "Цветы Украины", в частности, оригинальных светильников и дизайна облицовки стен.

Сейчас владельцем здания является ЗАО "Цветы Украины" и владелец запланировал реконструкцию.

Рендеры внешнего вида здания после реконструкции, которые опубликовал владелец, свидетельствуют о том, что фасад будет кардинально изменен, а каскадный атриум – уничтожен.

Владелец не привлек Николая Левчука к проектированию реконструкции здания, а также не получил от него согласие на реконструкцию и изменение.

Николай Левчук выступает против реконструкции, поскольку намерение владельца означает полное уничтожение первоначального архитектурного проекта под прикрытием реконструкции.