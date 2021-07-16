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Кількість загиблих в результаті повеней у Бельгії зросла до 23

П'ятниця, 16 липня 2021, 16:50

За повідомленнями бельгійських ЗМІ, кількість загиблих у результаті повеней в Бельгії зросла до 23 осіб.

Про це повідомляє, зокрема, видання Le Soir, пише "Європейська правда".

У регіоні Валлонія понад 41 тисяча домогосподарств залишилися без електроенергії. Вода з-під крана вважається непридатною для пиття через погодні умови в кількох муніципалітетах.

У Льєжі влада створила кризовий центр реагування для розміщення людей, які були евакуйовані внаслідок повені. З четверга центр прийняв близько 250 сімей.

Рух потягів на півдні країни все ще не відновлений.

Влада заявляє, що наразі неможливо встановити масштаби збитків, оскільки місця, де сталися пов’язані з негодою інциденти, недоступні. 

Ситуація в регіоні повинна погіршитися, оскільки у п’ятницю вода має досягти найвищого рівня.

Як повідомлялося, у сусідній Німеччині підтверджено загибель більше 100 людей в результаті повеней у Північному Рейні-Вестфалії та Рейнланд-Пфальці. Міністерство оборони Німеччини оголосило режим військової катастрофи через повені.

Наслідки негоди у Німеччині дивіться у відео на нашому Youtube-каналі

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Теми: погодаЄвропаБельгія
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