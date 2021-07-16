Число погибших в результате наводнений в Бельгии возросло до 23
По сообщениям бельгийских СМИ, число погибших в результате наводнений в Бельгии возросло до 23 человек.
Об этом сообщает, в частности, издание Le Soir, пишет "Европейская правда".
В регионе Валлония более 41 000 домохозяйств остались без электроэнергии. Вода из-под крана считается непригодной для питья из-за погодных условий в нескольких муниципалитетах.
В Льеже власть создала кризисный центр реагирования для размещения людей, которые были эвакуированы в результате наводнения. С четверга центр принял около 250 семей.
Движение поездов на юге страны все еще не восстановлено.
Власти заявляют, что пока невозможно установить масштабы ущерба, поскольку места, где произошли связанные с непогодой инциденты, недоступны.
Ситуация в регионе должна ухудшиться, поскольку в пятницу вода должна достичь самого высокого уровня.
Как сообщалось, в соседней Германии подтверждена гибель более 100 человек в результате наводнений в Северном Рейне-Вестфалии и Рейнланд-Пфальце. Министерство обороны Германии объявило режим военной катастрофы из-за наводнения.
Последствия непогоды в Германии смотрите в видео на нашем Youtube-канале.