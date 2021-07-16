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Число погибших в результате наводнений в Бельгии возросло до 23

Пятница, 16 июля 2021, 16:50

По сообщениям бельгийских СМИ, число погибших в результате наводнений в Бельгии возросло до 23 человек.

Об этом сообщает, в частности, издание Le Soir, пишет "Европейская правда".

В регионе Валлония более 41 000 домохозяйств остались без электроэнергии. Вода из-под крана считается непригодной для питья из-за погодных условий в нескольких муниципалитетах.

В Льеже власть создала кризисный центр реагирования для размещения людей, которые были эвакуированы в результате наводнения. С четверга центр принял около 250 семей.

Движение поездов на юге страны все еще не восстановлено.

Власти заявляют, что пока невозможно установить масштабы ущерба, поскольку места, где произошли связанные с непогодой инциденты, недоступны.

Ситуация в регионе должна ухудшиться, поскольку в пятницу вода должна достичь самого высокого уровня.

Как сообщалось, в соседней Германии подтверждена гибель более 100 человек в результате наводнений в Северном Рейне-Вестфалии и Рейнланд-Пфальце. Министерство обороны Германии объявило режим военной катастрофы из-за наводнения.

Последствия непогоды в Германии смотрите в видео на нашем Youtube-канале.

Темы: погодаЕвропаБельгия
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