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У Житомирі збудують патронний завод 

П'ятниця, 16 липня 2021, 17:36
У Житомирі збудують патронний завод 
zt-rada.gov.ua

У промисловій зоні Житомира планують збудувати патронний завод, Житомирська міська рада дала згоду на виділення землі під нього. 

Джерело: сайт Житомирської міськради

Пряма мова міського голови Сергія Сухомлина: "Американська компанія інвестує у Житомир і побудує підприємство оборонного комплексу.  Це – сотні робочих місць,  величезна інвестиція у більш ніж 100 мільйонів доларів та  високотехнологічні технології".

Деталі: Інвестор обрав Житомир з-поміж Дніпра і Львова.

16 липня міська рада Житомира надала згоду на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо поділу земельної ділянки на вул. Корольова 132 із метою подальшої передачі однієї з новоутворених площ Товариству з обмеженою відповідальністю "Житомирський патронний завод".

На наступну сесію міської ради інвестор представить соціальні програми, а також певний порядок працевлаштування. 

"У них є обов’язкова квота для учасників АТО/ООС, зокрема для військових з інвалідністю", – сказав міський голова.

Сухомлин зауважив, що виробництво набоїв не передбачатиме їх зберігання у складських приміщеннях.

Він наголосив, що після 2014 року, коли Україна втратила завод з виробництва набоїв,  були намагання побудувати новий для забезпечення ЗСУ, – тепер такий завод з’явиться у Житомирі.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Житомирзброяекономікаінвестиціївиробництво
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