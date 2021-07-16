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В Житомире построят патронный завод

Пятница, 16 июля 2021, 17:36
zt-rada.gov.ua

В промышленной зоне Житомира планируют построить патронный завод, Житомирский городской совет дал согласие на выделение земли под него.

Источник: сайт Житомирского горсовета

Прямая речь городского главы Сергея Сухомлина: "Американская компания инвестирует в Житомир и построит предприятие оборонного комплекса. Это – сотни рабочих мест, огромная инвестиция в более чем 100 миллионов долларов и высокотехнологичные технологии".

Детали: Инвестор выбрал Житомир среди Днепра и Львова.

16 июля горсовет Житомира дал согласие на изготовление технических документаций по землеустройству относительно разделения земельного участка на ул. Королева 132 с целью дальнейшей передачи одной из новых площадей Обществу с ограниченной ответственностью "Житомирский патронный завод".

На следующую сессию городского совета инвестор представит социальные программы, а также определенный порядок трудоустройства.

"У них есть обязательная квота для участников АТО/ООС, в частности для военных инвалидов", – сказал городской глава.

Сухомлин отметил, что производство патронов не будет предусматривать их хранение в складских помещениях.

Он отметил, что после 2014 года, когда Украина потеряла завод по производству патронов, были попытки построить новый для обеспечения ВСУ, – теперь такой завод появится в Житомире.

Алена Рощенко, УП
Темы: Житомироружиеэкономикаинвестициипроизводство
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