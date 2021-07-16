Німеччина відкриває кордони для усіх українців

Із 18 липня всі резиденти України зможуть безперешкодно в'їжджати до Німеччини, хоча раніше пускали лише повністю щеплених від коронавірусу і тих, хто міг обґрунтувати виняткові підстави для в'їзду.

Джерело: DW з посиланням на уряд Німеччини

Деталі: Німеччина оновила перелік третіх країн, із яких дозволено безперешкодний в'їзд на німецьку територію – 16 липня додали Україну та Саудівську Аравію.

Починаючи з 18 липня всі резиденти України зможуть безперешкодно відвідувати Німеччину. Особа вважається резидентом певної країни, якщо постійно проживає там щонайменше шість останніх місяців, вказано на сайті міністерства.

Окрім України та Саудівської Аравії, у цьому списку перебувають 26 країн світу. В'їзд з інших третіх країн, які не є у цьому списку, дозволений лише у тому випадку, якщо людина, яка у них проживає, повністю щеплена від коронавірусу, або якщо її перебування на території ФРН обґрунтовано поважними причинами.

Внесення країни до переліку таких, із яких дозволено в'їжджати, не звільняє мандрівників від обов'язку надавати актуальний негативний тест на коронавірус. Країни-члени ЄС можуть також вимагати самоізоляцію та повторний тест.