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Германия открывает границы для всех украинцев

Пятница, 16 июля 2021, 17:43

С 18 июля все резиденты Украины смогут беспрепятственно въезжать в Германию, хотя пускали только полностью привитых от коронавируса и тех, кто мог обосновать исключительные основания для въезда.

Источник: DW со ссылкой на правительство Германии

Детали: Германия обновила перечень третьих стран, из которых разрешено беспрепятственный въезд на немецкую территорию - 16 июля добавили Украину и Саудовскую Аравию.

Начиная с 18 июля все резиденты Украины смогут беспрепятственно посещать Германию. Лицо считается резидентом конкретной страны, если постоянно проживает там не менее шести последних месяцев, указано на сайте министерства.

Кроме Украины и Саудовской Аравии, в этом списке находятся 26 стран мира. Въезд с других третьих стран, которые не являются в этом списке, разрешен только в том случае, если человек, в них проживает, полностью привит от коронавируса, или если ее пребывания на территории ФРГ обоснованно уважительными причинами.

Внесение страны в перечень таких, из которых разрешено въезжать, не освобождает путешественников от обязанности предоставлять актуальной отрицательный тест на коронавирус. Страны-члены ЕС могут также требовать самоизоляцию и повторный тест.

Темы: Германиякоронавирусвакцинацияукраинцытуризм
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