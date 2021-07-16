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Росія вдається до примусу в видачі паспортів жителям ОРДЛО – Денісова

П'ятниця, 16 липня 2021, 17:58

Росія видала понад 600 тисяч своїх паспортів на окупованих територіях сходу України, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на зустрічі з  новопризначеною координаторкою гуманітарної підгрупи ТКГ від ОБСЄ Шарлоттою Реландер.

Джерело: Telegram Денісової

Дослівно Офіс омбудсмена: "Шляхом примусової паспортизації країною-окупантом вже видано понад 600 тисяч паспортів РФ. У разі незгоди отримати такий паспорт, медики, вчителі, працівники підприємств можуть залишитися без роботи".

Деталі: Денісова також зазначила, що із 7 КПВВ на сході України працюють лише 2, решту блокує окупаційна влада. Це призводить до порушення прав мешканців тимчасово окупованих територій на вільне пересування, отримання соціальних виплат та вступу до закладів вищої освіти на підконтрольній Уряду України території.

Крім того, омбудсмен наголосила, що кількість незаконно ув’язнених та полонених громадян України в ОРДЛО постійно зростає. У порівнянні з серпнем 2020 року вона збільшилась на 57 осіб (з 235 до 292). Ще 258 людей вважаються зниклими безвісти.

Українські громадяни зазнають тортур та нелюдського поводження, внаслідок чого стан їхнього здоров’я невпинно погіршується. 

При цьому обмін у форматі "всіх на всіх" відповідно до Мінських домовленостей загальмовано російською стороною, пояснила Денісова.

Вона повідомила, що з тимчасово окупованих територій переведено 386 засуджених для подальшого відбування покарання на контрольованій Україною території, 250 з них вже звільнено. Наразі на переведення чекають ще 450 громадян України, серед них 70 – довічників. 

Втім, із вересня 2019 року передача засуджених з ОРДЛО не здійснюється через відсутність згоди підконтрольних РФ окупаційних адміністрації.

У судах на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей залишаються 220 кримінальних справ відносно 235 осіб. Без передачі цих справ українські суди не можуть розглянути апеляційні та касаційні скарги громадя.



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