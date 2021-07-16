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Россия прибегает к принуждению в выдаче паспортов жителям ОРДЛО – Денисова

Пятница, 16 июля 2021, 17:58
Россия прибегает к принуждению в выдаче паспортов жителям ОРДЛО – Денисова

Россия выдала более 600 тысяч своих паспортов на оккупированных территориях востока Украины, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на встрече с новоназначенной координатором гуманитарной подгруппы ТКГ от ОБСЕ Шарлоттой Реландер.

Источник: Telegram Денисовой

Дословно Офис омбудсмена: "Путем принудительной паспортизации страной-оккупантом уже выдано более 600 тысяч паспортов РФ. В случае несогласия получить такой паспорт, медики, учителя, работники предприятий могут остаться без работы".

Детали: Денисова также отметила, что из 7 КПВВ на востоке Украины работают только 2, остальные блокируют оккупационные власти. Это приводит к нарушению прав жителей временно оккупированных территорий на свободное передвижение, получение социальных выплат и вступление в учреждения высшего образования на подконтрольной правительству Украины территории.

Кроме того, омбудсмен отметила, что количество незаконно заключенных и пленных граждан Украины в ОРДЛО постоянно растет. По сравнению с августом 2020 года оно увеличилось на 57 человек (с 235 до 292). Еще 258 человек числятся пропавшими без вести.

Украинские граждане подвергаются пыткам и бесчеловечному обращению, вследствие чего состояние их здоровья постоянно ухудшается.

При этом обмен в формате "всех на всех" по Минским договоренностям заторможен российской стороной, пояснила Денисова.

Она сообщила, что с временно оккупированных территорий переведены 386 осужденных для дальнейшего отбывания наказания на контролируемой Украины территории, 250 из них уже освобождены. Сейчас перевода ждут еще 450 граждан Украины, среди них 70 – заключенных пожизненно.

Однако с сентября 2019 года передача осужденных из ОРДЛО не происходит из-за отсутствия согласия подконтрольных РФ оккупационных администраций.

В судах на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей остаются 220 уголовных дел в отношении 235 человек. Без передачи этих дел украинские суды не могут рассмотреть апелляционные и кассационные жалобы граждан. 

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