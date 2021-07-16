Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Кабмін посилить протиепідемічні заходи попри "38-40% людей з імунітетом"

П'ятниця, 16 липня 2021, 18:56

Кабінет міністрів посилить заходи реагування на загрозу поширення нових штамів коронавірусу – "Дельта" та "Лямбда".

Джерело: секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов на брифінгу після засідання РНБО 

Пряма мова: "Найближчим часом Кабінет міністрів прийме додаткові заходи реагування на цю загрозу, тому що це дуже небезпечно. Воно вже стосується не тільки дорослого населення, воно вже стосується і дітей. (...)

На сьогодні у деяких країнах, особливо там, де відбулися футбольні змагання, є спалах COVID. У нас, на превеликий жаль, проходять масові заходи, фестиваль Atlas, а також люди відпочивають на морі. Ті люди, які знаходяться у скупченні, вони в першій зоні ризику. 

Тому найближчим часом Кабінет міністрів за дорученням РНБО прийме ще більш жорсткі заходи. Які це заходи, я думаю, ви дізнаєтеся від пана Ляшка (голови МОЗ – ред.)".  

Деталі: Згодом Данілов все ж уточнив, що будуть жорсткіші вимоги для в'їзду з 4-5 країн, у яких активно розвивається штам "Дельта": Індія, Росія, Білорусь і ще дві країни Євросоюзу.  

Він також заявив, що попередні результати серологічного дослідження свідчать: "33% населення нашого вже мають імунітет до хвороби COVID". 

"Крім того, якщо ми рахуємо вакцинованих, то ми вважаємо, що 38-40% осіб у нашій країні вже з імунітетом", – заявив секретар РНБО.

Він закликав максимально прискорити вакцинування.

"Ми вважаємо, що найближчим часом вакцинуватися будуть всі охочі", – сказав Данілов. 

Олена Рощенко, УП
Теми: карантинCovid-2019вакцинаціяКабінет міністрівРНБО


powered by lun.ua
Головне сьогодні

США хочуть перенести візит Зеленського на серпень – джерела

фото, відеоНеповнолітній виїхав на зустрічну смугу: двоє загиблих

У Німеччині вже 133 загиблих через дощі та повені

США закликають РФ визнати відповідальність за збиття МН17

фотоНа Рівненщині перекинувся автобус Київ-Вроцлав: 16 госпіталізованих

На Миколаївщині впав вертоліт: двоє загиблих

Усі новини...
карантин
В Україні змінили правила відвідування стадіонів
Євросоюз затвердив рішення про відновлення вільного в’їзду з України
Словенія відкрилася для туристів з України
Останні новини
11:38
Зеленський підписав податкову амністію
11:14
США хочуть перенести візит Зеленського на серпень – джерела
10:44
Аварія автобуса на Рівненщині: четверо людей у реанімації
10:38
Китай почав торгувати квотами на вуглекислий газ
10:21
фото, відеоНеповнолітній виїхав на зустрічну смугу: двоє загиблих
09:56
У Німеччині вже 133 загиблих через дощі та повені
09:44
США закликають РФ визнати відповідальність за збиття МН17
09:10
В Україні зробили вже 4 мільйони щеплень проти COVID
08:40
фотоНа Рівненщині перекинувся автобус Київ-Вроцлав: 16 госпіталізованих
08:18
Коронавірус в Україні: одужань більше, ніж нових випадків
Усі новини...