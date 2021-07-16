Кабмін посилить протиепідемічні заходи попри "38-40% людей з імунітетом"

Кабінет міністрів посилить заходи реагування на загрозу поширення нових штамів коронавірусу – "Дельта" та "Лямбда".

Джерело: секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов на брифінгу після засідання РНБО

Пряма мова: "Найближчим часом Кабінет міністрів прийме додаткові заходи реагування на цю загрозу, тому що це дуже небезпечно. Воно вже стосується не тільки дорослого населення, воно вже стосується і дітей. (...)

На сьогодні у деяких країнах, особливо там, де відбулися футбольні змагання, є спалах COVID. У нас, на превеликий жаль, проходять масові заходи, фестиваль Atlas, а також люди відпочивають на морі. Ті люди, які знаходяться у скупченні, вони в першій зоні ризику.

Тому найближчим часом Кабінет міністрів за дорученням РНБО прийме ще більш жорсткі заходи. Які це заходи, я думаю, ви дізнаєтеся від пана Ляшка (голови МОЗ – ред.)".

Деталі: Згодом Данілов все ж уточнив, що будуть жорсткіші вимоги для в'їзду з 4-5 країн, у яких активно розвивається штам "Дельта": Індія, Росія, Білорусь і ще дві країни Євросоюзу.

Він також заявив, що попередні результати серологічного дослідження свідчать: "33% населення нашого вже мають імунітет до хвороби COVID".

"Крім того, якщо ми рахуємо вакцинованих, то ми вважаємо, що 38-40% осіб у нашій країні вже з імунітетом", – заявив секретар РНБО.

Він закликав максимально прискорити вакцинування.

"Ми вважаємо, що найближчим часом вакцинуватися будуть всі охочі", – сказав Данілов.