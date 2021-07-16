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Кабмин усилит противоэпидемические меры несмотря на "38-40% людей с иммунитетом"

Пятница, 16 июля 2021, 18:56
Кабмин усилит противоэпидемические меры несмотря на 38-40% людей с иммунитетом

Кабинет министров усилит меры реагирования на угрозу распространения новых штаммов коронавируса – "Дельта" и "Лямбда".

Источник: секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге после заседания СНБО

Прямая речь: "В ближайшее время Кабинет министров примет дополнительные меры реагирования на эту угрозу, потому что это очень опасно. Оно уже касается не только взрослого населения, оно уже касается и детей. (...)

На сегодняшний день в некоторых странах, особенно там, где произошли футбольные соревнования, есть вспышка COVID. У нас, к сожалению, проходят массовые мероприятия, фестиваль Atlas, а также люди отдыхают на море. Те люди, которые находятся в скоплении, они в первой зоне риска.

Поэтому в ближайшее время Кабинет министров по поручению СНБО примет еще более жесткие меры. Какие это меры, я думаю, вы узнаете от господина Ляшко (главы Минздрава – ред.)".

Детали: Позже Данилов все же уточнил, что будут более жесткие требования для въезда из 4-5 стран, в которых активно развивается штамм "Дельта": Индия, Россия, Беларусь и еще две страны Евросоюза.

Он также заявил, что предварительные результаты серологического исследования свидетельствуют: "33% населения нашего уже имеют иммунитет к болезни COVID".

"Кроме того, если мы считаем вакцинированных, то мы считаем, что 38-40% людей в нашей стране уже с иммунитетом", – заявил секретарь СНБО.

Он призвал максимально ускорить вакцинирование.

"Мы считаем, что в ближайшее время вакцинироваться будут все желающие", – сказал Данилов.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: карантинCovid-2019вакцинацияКабинет министровСНБО
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