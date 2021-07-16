Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ОП обіцяє дату і програму візиту Зеленського в США "найближчим часом"

П'ятниця, 16 липня 2021, 19:59

Усі узгодження щодо візиту президента Володимира Зеленського до США  перебувають на фінальній стадії і найближчим часом будуть озвучені дата й програма.

Про це заявив прессекретар президента України Сергій Никифоров на брифінгу у п’ятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу ОП.

Никифоров ​​окремо відзначив, що президент Зеленський вітає зусилля президента США Джо Байдена та федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель із врегулювання кризи, яка утворюється через реалізацію проєкту "Північний потік – 2", проте відзначає відсутність конкретних кроків з протидії загрозам від запуску цього трубопроводу.

"Ми вдячні їм за відданість територіальній цілісності України, за підтримку суверенітету, за їхні заяви, що не можна дозволити Росії використовувати "Північний потік – 2" як зброю, і що Україна навіть по завершенні дії чинного контракту на транзит газу має залишатися транзитною стороною.

Щоправда, ми не почули найцікавішого: як саме сторони намагатимуться це забезпечувати. Конкретики, якої вимагає президент Володимир Зеленський, ми не почули", – зазначив Никифоров.

Нагадаємо, президент США Джо Байден у телефонній розмові на початку червня запросив Зеленського відвідати Штати у липні. Це сталося перед першою особистою зустрічі Байдена та президента РФ Владіміра Путіна у Женеві 16 червня. Однак дата візиту до тепер не була озвучена.

Теми: ЗеленськийБайден


powered by lun.ua
Головне сьогодні

США хочуть перенести візит Зеленського на серпень – джерела

фото, відеоНеповнолітній виїхав на зустрічну смугу: двоє загиблих

У Німеччині вже 133 загиблих через дощі та повені

США закликають РФ визнати відповідальність за збиття МН17

фотоНа Рівненщині перекинувся автобус Київ-Вроцлав: 16 госпіталізованих

На Миколаївщині впав вертоліт: двоє загиблих

Усі новини...
Зеленський
Дезінформація Кремля. Де реакція Офісу президента?
Зеленський побажав Монастирському, щоб довіра була, як у кіно
Зеленський відправляє у Конго 40 миротворців
Останні новини
11:38
Зеленський підписав податкову амністію
11:14
США хочуть перенести візит Зеленського на серпень – джерела
10:44
Аварія автобуса на Рівненщині: четверо людей у реанімації
10:38
Китай почав торгувати квотами на вуглекислий газ
10:21
фото, відеоНеповнолітній виїхав на зустрічну смугу: двоє загиблих
09:56
У Німеччині вже 133 загиблих через дощі та повені
09:44
США закликають РФ визнати відповідальність за збиття МН17
09:10
В Україні зробили вже 4 мільйони щеплень проти COVID
08:40
фотоНа Рівненщині перекинувся автобус Київ-Вроцлав: 16 госпіталізованих
08:18
Коронавірус в Україні: одужань більше, ніж нових випадків
Усі новини...