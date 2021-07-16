Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ОП обещает дату и программу визита Зеленского в США "в ближайшее время"

Пятница, 16 июля 2021, 19:59
ОП обещает дату и программу визита Зеленского в США в ближайшее время

Все согласования по визиту президента Владимира Зеленского в США находятся на финальной стадии и в ближайшее время будут озвучены дата и программа.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров на брифинге в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу ОП.

Никифоров отдельно отметил, что президент Зеленский приветствует усилия президента США Джо Байдена и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель по урегулированию кризиса, который образуется из-за реализации проекта "Северный поток - 2", однако отмечает отсутствие конкретных шагов по противодействию угрозам от запуска этого трубопровода.

"Мы благодарны им за преданность территориальной целостности Украины, за поддержку суверенитета, за их заявления, что нельзя позволить России использовать "Северный поток - 2" в качестве оружия, и Украина даже по завершении действия действующего контракта на транзит газа должна оставаться транзитной стороной.

Правда, мы не услышали самого интересного: как стороны будут пытаться это обеспечивать. Конкретики, которой требует президент Владимир Зеленский, мы не услышали", - отметил Никифоров.

Напомним, президент США Джо Байден в телефонном разговоре в начале июня пригласил Зеленского посетить Штаты в июле. Это произошло перед первой личной встречей Байдена и президента РФ Владимира Путина в Женеве 16 июня. Однако дата визита до сих пор не была озвучена.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийБайден
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Зеленский
Белый дом подтвердил встречу Байдена с Зеленским в Вильнюсе
Объект №1, или Вся власть – в бункере Зеленского. 24.02: Реконструкция
Байден запланировал встречи с Зеленским и Эрдоганом в Вильнюсе - СМИ
Последние новости
03:22
видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
Все новости...
Реклама: