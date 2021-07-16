ОП обещает дату и программу визита Зеленского в США "в ближайшее время"

Все согласования по визиту президента Владимира Зеленского в США находятся на финальной стадии и в ближайшее время будут озвучены дата и программа.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров на брифинге в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу ОП.

Никифоров отдельно отметил, что президент Зеленский приветствует усилия президента США Джо Байдена и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель по урегулированию кризиса, который образуется из-за реализации проекта "Северный поток - 2", однако отмечает отсутствие конкретных шагов по противодействию угрозам от запуска этого трубопровода.

"Мы благодарны им за преданность территориальной целостности Украины, за поддержку суверенитета, за их заявления, что нельзя позволить России использовать "Северный поток - 2" в качестве оружия, и Украина даже по завершении действия действующего контракта на транзит газа должна оставаться транзитной стороной.

Правда, мы не услышали самого интересного: как стороны будут пытаться это обеспечивать. Конкретики, которой требует президент Владимир Зеленский, мы не услышали", - отметил Никифоров.

Напомним, президент США Джо Байден в телефонном разговоре в начале июня пригласил Зеленского посетить Штаты в июле. Это произошло перед первой личной встречей Байдена и президента РФ Владимира Путина в Женеве 16 июня. Однако дата визита до сих пор не была озвучена.