Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ОП обещает дату и программу визита Зеленского в США "в ближайшее время"

Пятница, 16 июля 2021, 19:59

Все согласования по визиту президента Владимира Зеленского в США находятся на финальной стадии и в ближайшее время будут озвучены дата и программа.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров на брифинге в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу ОП.

Никифоров отдельно отметил, что президент Зеленский приветствует усилия президента США Джо Байдена и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель по урегулированию кризиса, который образуется из-за реализации проекта "Северный поток - 2", однако отмечает отсутствие конкретных шагов по противодействию угрозам от запуска этого трубопровода.

"Мы благодарны им за преданность территориальной целостности Украины, за поддержку суверенитета, за их заявления, что нельзя позволить России использовать "Северный поток - 2" в качестве оружия, и Украина даже по завершении действия действующего контракта на транзит газа должна оставаться транзитной стороной.

Правда, мы не услышали самого интересного: как стороны будут пытаться это обеспечивать. Конкретики, которой требует президент Владимир Зеленский, мы не услышали", - отметил Никифоров.

Напомним, президент США Джо Байден в телефонном разговоре в начале июня пригласил Зеленского посетить Штаты в июле. Это произошло перед первой личной встречей Байдена и президента РФ Владимира Путина в Женеве 16 июня. Однако дата визита до сих пор не была озвучена.

Темы: ЗеленскийБайден
powered by lun.ua
Главное сегодня

В Николаевской области упал вертолет: двое погибших

Главные новости пятницы и ночи: закон о языке, Монастырский

УЕФА любезно отправила российское СМИ в УАФ с вопросом о лозунгах на форме

США отправили Украине вакцины Moderna

Бывший сотрудник Минюста Гаити приказал убить президента Моиза — полиция Колумбии

видеоРоссия и Китай распространяют дезинформацию о COVID-вакцинах – Белый дом

Все новости...
Зеленский
Дезинформация Кремля. Где реакция Офиса президента?
Зеленский пожелал Монастырскому, чтобы доверие было, как в кино
Зеленский отправляет в Конго 40 миротворцев
Последние новости
08:18
Коронавирус в Украине: выздоровлений больше, чем новых случаев
08:11
В Николаевской области упал вертолет: двое погибших
08:03
Оккупанты ранили украинского военного
08:00
Главные новости пятницы и ночи: закон о языке, Монастырский
07:19
Британия вышла на второе место в мире по распространенности COVID-19
06:50
Беспорядки в ЮАР. Количество погибших достигло 200
06:07
В регионах в Китае ребенок непривитых родителей не сможет ходить в школу
05:05
В столкновении в Афганистане убили журналиста Reuters
04:23
УЕФА любезно отправила российское СМИ в УАФ с вопросом о лозунгах на форме
03:28
США отправили Украине вакцины Moderna
Все новости...