Хворіють, але вмирають менше: в Індії оцінили ефективність вакцин проти "Дельти"

Вакцини проти Covid-19 здатні суттєво знизити смертність і госпіталізацію пацієнтів, у тому числі тих, хто інфікований штамом коронавірусу "Дельта", показало дослідження вчених із Індійської ради медичних досліджень.

Джерело: Bloomberg

Деталі: Індійські вчені під керівництвом Ніведіти Гупти аналізували дані секвенування генома 677 пацієнтів із Covid. Серед проаналізованих у дослідженні, яке ще належить рецензувати, 592 людини отримали обидві дози вакцини, а 85 отримали лише одну дозу.

Дослідження показало, що 86% випадків коронавірусного захворювання серед повністю вакцинованих були пов'язані з Дельта-варіантом коронавірусу.

Однак лише близько 0,4% померли серед тих, хто заразився після щеплення, і майже 10% хворих потребували госпіталізації.

"Це ясно вказує на те, що вакцинація знижує тяжкість захворювання, кількість госпіталізацій і смертність. Отже, посилення вакцинації і швидка імунізація населення були б найбільш важливою стратегією для запобігання нових смертоносних хвиль Covid-19 і знизили б навантаження на систему охорони здоров'я", – йдеться в дослідженні.

В Індії людям переважно вводили вакцину Covishield від AstraZeneca Plc – традиційну вакцину на векторній основі, ефективність якої проти Дельта-варіанту викликала занепокоєння у порівнянні з високоефективними вакцинами на основі матричної РНК від Pfizer Inc. і Moderna Inc.

За даними системи відстеження вакцин Bloomberg, на даний момент у країні повністю вакциновано лише 5,7% із 1,3 мільярда населення.

У дослідженні є рекомендації для влади Індії проводити постійне секвенування генома і відстежувати проривні інфекції, щоб у разі необхідності розробити нові вакцини, більш ефективні проти нових штамів.

Нагадаємо: Індія першою виявила більш заразний штам коронавірусу, який потім назвали "Дельта". Через нього країна зазнає великих втрат і перебуває в лідерах за поширенням коронавірусу у світі.