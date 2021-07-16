Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Хворіють, але вмирають менше: в Індії оцінили ефективність вакцин проти "Дельти"

П'ятниця, 16 липня 2021, 20:03
Хворіють, але вмирають менше: в Індії оцінили ефективність вакцин проти Дельти

Вакцини проти Covid-19 здатні суттєво знизити смертність і госпіталізацію пацієнтів, у тому числі тих, хто інфікований штамом коронавірусу "Дельта", показало дослідження вчених із Індійської ради медичних досліджень.

Джерело: Bloomberg

Деталі: Індійські вчені під керівництвом Ніведіти Гупти аналізували дані секвенування генома 677 пацієнтів із Covid. Серед проаналізованих у дослідженні, яке ще належить рецензувати, 592 людини отримали обидві дози вакцини, а 85 отримали лише одну дозу.

Дослідження показало, що 86% випадків коронавірусного захворювання серед повністю вакцинованих були пов'язані з Дельта-варіантом коронавірусу.

Однак лише близько 0,4% померли серед тих, хто заразився після щеплення, і майже 10% хворих потребували госпіталізації.

"Це ясно вказує на те, що вакцинація знижує тяжкість захворювання, кількість госпіталізацій і смертність. Отже, посилення вакцинації і швидка імунізація населення були б найбільш важливою стратегією для запобігання нових смертоносних хвиль Covid-19 і знизили б навантаження на систему охорони здоров'я", – йдеться в дослідженні.

В Індії людям переважно вводили вакцину Covishield від AstraZeneca Plc – традиційну вакцину на векторній основі, ефективність якої проти Дельта-варіанту викликала занепокоєння у порівнянні з високоефективними вакцинами на основі матричної РНК від Pfizer Inc. і Moderna Inc.

За даними системи відстеження вакцин Bloomberg, на даний момент у країні повністю вакциновано лише 5,7% із 1,3 мільярда населення.

У дослідженні є рекомендації для влади Індії проводити постійне секвенування генома і відстежувати проривні інфекції, щоб у разі необхідності розробити нові вакцини, більш ефективні проти нових штамів.

Нагадаємо: Індія першою виявила більш заразний штам коронавірусу, який потім назвали "Дельта". Через нього країна зазнає великих втрат і перебуває в лідерах за поширенням коронавірусу у світі. 

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціякоронавірусCovid-2019наукаІндія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
вакцинація
Чи потрібно ізолювати вакциновану дитину після контакту з хворим на вітрянку – пояснює МОЗ
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
ВООЗ змінила рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19
Останні новини
06:05
Росія має план окупації України до 2026 року – Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновленоУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: