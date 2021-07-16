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Болеют, но умирают меньше: в Индии оценили эффективность вакцин против "Дельты"

Пятница, 16 июля 2021, 20:03

Вакцины против Covid-19 способны существенно снизить смертность и госпитализацию пациентов, в том числе тех, кто инфицирован штаммом коронавируса "Дельта", показало исследование ученых из Индийского совета медицинских исследований.

Источник: Bloomberg

Детали: Индийские ученые под руководством Ниведиты Гупты анализировали данные секвенирования генома 677 пациентов с Covid. Среди проанализированных в исследовании, которое еще предстоит рецензировать, 592 человека получили обе дозы вакцины, а 85 получили только одну дозу. 

Исследование показало, что 86% случаев коронавирусного заболевания среди полностью вакцинированных были связаны с Дельта-вариантом коронавируса.

Однако лишь около 0,4% умерли среди тех, кто заразился после прививки, и почти 10% заболевших нуждались в госпитализации.

"Это ясно указывает на то, что вакцинация снижает тяжесть заболевания, количество госпитализаций и смертность. Следовательно, усиление вакцинации и быстрая иммунизация населения были бы наиболее важной стратегией для предотвращения новых смертоносных волн Covid-19 и снизили бы нагрузку на систему здравоохранения", – говорится в исследовании.

В Индии людям преимущественно вводили вакцину Covishield от AstraZeneca Plc – традиционную вакцину на векторной основе, эффективность которой против Дельта-варианта вызывала опасения по сравнению с высокоэффективными вакцинами на основе матричной РНК от Pfizer Inc. и Moderna Inc.

По данным системы отслеживания вакцин Bloomberg, на данный момент в стране полностью вакцинировано только 5,7% из 1,3 миллиарда населения.

В исследовании есть рекомендации для властей Индии проводить постоянное секвенирование генома и отслеживать прорывные инфекции, чтобы в случае необходимости разработать новые вакцины, более эффективные против новых штаммов.

Напомним: Индия первой обнаружила более заразный штамм коронавируса, который потом назвали "Дельта". Из-за него страна несет большие потери и находится в лидерах по распространению коронавируса в мире.

Алена Рощенко, УП
Темы: вакцинациякоронавирусCovid-2019наукаИндия
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