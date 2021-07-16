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Будівництво Подільського мосту в Києві: правоохоронців не пускали для слідчих дій

П'ятниця, 16 липня 2021, 20:24
Будівництво Подільського мосту в Києві: правоохоронців не пускали для слідчих дій

Столична прокуратура із залученням експертів провела слідчі дії на будівництві Подільського мосту, правоохоронцям перешкоджали підрядники.

Джерело: Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: За словами Максимець, 16 липня прокурори спільно з поліцією та експертами провели огляд будівництва на підставі ухвали суду, прийнятої в кінці червня.

Йдеться про кримінальне провадження, відкрите в березні 2021 року за фактом привласнення службовими особами КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва" та залученими підрядними організаціями державних коштів, виділених на будівництво Подільського мосту.

Варто зазначити, що представники підрядної організації протягом кількох годин перешкоджали проведенню слідчої дії, не допускаючи до об'єкта, попри пред’явлену ухвалу суду.

У межах слідства призначено ряд судових експертиз для встановлення розміру збитків.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України -  привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах або злочинною групою.

Нагадаємо: Довготермінове будівництво Подільського мосту в столиці супроводжується кількома розслідуваннями правоохоронців. У травні 2021 року Київська міська прокуратура спільно з ГУ ДФС проводила обшуки в офісному приміщенні КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва" в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного ухилення від сплати податків під час проведення робіт з будівництва Подільського мосту на суму 9 млн гривень.

Довідка: Подільський міст — мостовий перехід, що споруджується в Києві через річку Дніпро та має з'єднати Поділ з лівобережними районами Воскресенка та Райдужний масив. Розпочате 1993 року (фактично 2003) будівництво мостового переходу неодноразово зупинялося через брак фінансування, відповідно дата відкриття багаторазово відкладалася.

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Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Київполіція
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