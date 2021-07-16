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Строительство Подольского моста в Киеве: правоохранителей не пускали для следственных действий

Пятница, 16 июля 2021, 20:24
Строительство Подольского моста в Киеве: правоохранителей не пускали для следственных действий

Столичная прокуратура с привлечением экспертов провела следственные действия на строительстве Подольского моста, правоохранителям препятствовали подрядчики.

Источник: Киевская городская прокуратура, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: По словам Максимец, 16 июля прокуроры совместно с полицией и экспертами провели осмотр строительства на основании постановления суда, принятого в конце июня.

Речь идет об уголовном производстве, открытом в марте 2021 по факту присвоения должностными лицами КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" и привлеченным подрядными организациями государственных средств, выделенных на строительство Подольского моста.

Стоит отметить, что представители подрядной организации в течение нескольких часов препятствовали проведению следственного действия, не допуская к объекту, несмотря на предъявленное постановление суда.

В рамках следствия назначен ряд судебных экспертиз для установления размера убытков.

Уголовное производство расследуется по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, в особо крупных размерах или преступной группой.

Напомним: Долгосрочное строительство Подольского моста в столице сопровождается несколькими расследованиями правоохранителей. В мае 2021 Киевская городская прокуратура совместно с ГУ ДФС проводила обыски в офисном помещении КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" в рамках уголовного производства, начатого по факту умышленного уклонения от уплаты налогов при проведении работ по строительству Подольского моста на сумму 9 млн гривен.

Справка: Подольский мост - мостовой переход, строящийся в Киеве через Днепр и должен соединить Подол с левобережными районами Воскресенка и Радужный массив. Начатое 1993 г. (фактически 2003) строительство мостового перехода неоднократно останавливалось из-за недостатка финансирования, соответственно дата открытия многократно откладывалась.

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Валентина Романенко, УП

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Темы: Киевполиция
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