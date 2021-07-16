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Зеленський призначив гранти в галузі кінематографії

П'ятниця, 16 липня 2021, 21:22

Президент Володимир Зеленський підписав розпорядження, яким призначив гранти трьом молодим діячам у галузі кінематографії для створення та реалізації творчих проектів.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Як зазначається в документі, грант у розмірі 1 млн 089 тис. грн призначено режисеру Христині Зінчук для виробництва ігрового фільму "Меблі".

Режисеру Домінікії Левчук для виробництва неігрового фільму "Спомин" призначено грант у розмірі 1 млн 525 тис. грн.

Крім того, режисер Олена Рубашевська отримає грант у розмірі 1 млн 284 тис. грн для виробництва неігрового фільму "Лінія життя".

Українська правда


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