Зеленський призначив гранти в галузі кінематографії
П'ятниця, 16 липня 2021, 21:22
Президент Володимир Зеленський підписав розпорядження, яким призначив гранти трьом молодим діячам у галузі кінематографії для створення та реалізації творчих проектів.
Джерело: Офіс президента
Деталі: Як зазначається в документі, грант у розмірі 1 млн 089 тис. грн призначено режисеру Христині Зінчук для виробництва ігрового фільму "Меблі".
Режисеру Домінікії Левчук для виробництва неігрового фільму "Спомин" призначено грант у розмірі 1 млн 525 тис. грн.
Крім того, режисер Олена Рубашевська отримає грант у розмірі 1 млн 284 тис. грн для виробництва неігрового фільму "Лінія життя".
Українська правда