Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленский назначил гранты в области кинематографии

Пятница, 16 июля 2021, 21:22

Президент Владимир Зеленский подписал распоряжение, которым назначил гранты трем молодым деятелям в области кинематографии для создания и реализации творческих проектов.

Источник: Офис президента

Детали: Как отмечается в документе, грант в размере 1 млн 089 тыс. грн предназначены режиссеру Кристине Зинчук для производства игрового фильма "Мебель".

Режиссеру Доминикии Левчук для производства неигрового фильма "Воспоминание" назначен грант в размере 1 млн 525 тыс. грн.

Кроме того, режиссер Елена Рубашевская получит грант в размере 1 млн 284 тыс. грн для производства неигрового фильма "Линия жизни".

Украинская правда
powered by lun.ua
Главное сегодня

США хотят перенести визит Зеленского на август – источники

фото, видеоНесовершеннолетний выехал на встречную полосу: двое погибших

В Германии уже 133 погибших из-за дождей и наводнений

США призывают РФ признать ответственность за катастрофу МН17

фотоВ Ровенской области перевернулся автобус Киев-Вроцлав: 16 госпитализированных

В Николаевской области упал вертолет: двое погибших

Все новости...
Последние новости
11:38
Зеленский подписал налоговую амнистию
11:14
США хотят перенести визит Зеленского на август – источники
10:44
Авария автобуса в Ровенской области: 4 человека в реанимации
10:38
Китай начал торговать квотами на углекислый газ
10:21
фото, видеоНесовершеннолетний выехал на встречную полосу: двое погибших
09:56
В Германии уже 133 погибших из-за дождей и наводнений
09:44
США призывают РФ признать ответственность за катастрофу МН17
09:10
В Украине сделали уже 4 миллиона прививок против COVID
08:40
фотоВ Ровенской области перевернулся автобус Киев-Вроцлав: 16 госпитализированных
08:18
Коронавирус в Украине: выздоровлений больше, чем новых случаев
Все новости...