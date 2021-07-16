Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский назначил гранты в области кинематографии

Пятница, 16 июля 2021, 21:22
Зеленский назначил гранты в области кинематографии

Президент Владимир Зеленский подписал распоряжение, которым назначил гранты трем молодым деятелям в области кинематографии для создания и реализации творческих проектов.

Источник: Офис президента

Детали: Как отмечается в документе, грант в размере 1 млн 089 тыс. грн предназначены режиссеру Кристине Зинчук для производства игрового фильма "Мебель".

Режиссеру Доминикии Левчук для производства неигрового фильма "Воспоминание" назначен грант в размере 1 млн 525 тыс. грн.

Кроме того, режиссер Елена Рубашевская получит грант в размере 1 млн 284 тыс. грн для производства неигрового фильма "Линия жизни".

Украинская правда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Последние новости
03:22
видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
Все новости...
Реклама: