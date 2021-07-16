Зеленский назначил гранты в области кинематографии
Пятница, 16 июля 2021, 21:22
Президент Владимир Зеленский подписал распоряжение, которым назначил гранты трем молодым деятелям в области кинематографии для создания и реализации творческих проектов.
Источник: Офис президента
Детали: Как отмечается в документе, грант в размере 1 млн 089 тыс. грн предназначены режиссеру Кристине Зинчук для производства игрового фильма "Мебель".
Режиссеру Доминикии Левчук для производства неигрового фильма "Воспоминание" назначен грант в размере 1 млн 525 тыс. грн.
Кроме того, режиссер Елена Рубашевская получит грант в размере 1 млн 284 тыс. грн для производства неигрового фильма "Линия жизни".
Украинская правда