Зеленский назначил гранты в области кинематографии

Президент Владимир Зеленский подписал распоряжение, которым назначил гранты трем молодым деятелям в области кинематографии для создания и реализации творческих проектов.

Источник: Офис президента

Детали: Как отмечается в документе, грант в размере 1 млн 089 тыс. грн предназначены режиссеру Кристине Зинчук для производства игрового фильма "Мебель".

Режиссеру Доминикии Левчук для производства неигрового фильма "Воспоминание" назначен грант в размере 1 млн 525 тыс. грн.

Кроме того, режиссер Елена Рубашевская получит грант в размере 1 млн 284 тыс. грн для производства неигрового фильма "Линия жизни".