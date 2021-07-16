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Україна отримала партію вакцин AstraZeneca від Румунії

П'ятниця, 16 липня 2021, 23:09
Україна отримала партію вакцин AstraZeneca від Румунії

Україна отримала 100,8 тисячі доз вакцини проти COVID-19 AstraZeneca як гуманітарну допомогу від Румунії.

Джерело: Чернівецька ОДА в коментарі "Українській правді"

Деталі: Румунія в межах гуманітарної допомоги передала Україні партію вакцини проти коронавірусу компанії AstraZeneca — 100 800 доз.

Передача вакцини відбулася на контрольно-пропускному пункті "Сірет-Порубне". Цю партію препарату доправлять до центрального складу у Києві, дотримуючись холодового режиму. Відтак її розподілять між усіма областями України.

Як повідомили УП у пресслужбі Чернівецької ОДА, вакцину надали в межах домовленостей України та Румунії.

Наприкінці травня Румунія поставила Чернівецькій області гуманітарний вантаж (маски, костюми, дезінфекційні засоби на 1,2 млн євро), а 16 липня через КПП зайшла сама вакцина.

 
 

Передісторія: Раніше румунський уряд вирішив пожертвувати по 100 тисяч доз вакцин AstraZeneca Україні та Молдові.

Ольга Кириленко, Роман Петренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусвакцинаціяРумуніягуманітарка
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