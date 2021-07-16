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Украина получила партию вакцин AstraZeneca от Румынии

Пятница, 16 июля 2021, 23:09

Украина получила 100,8 тысячи доз вакцины против COVID-19 AstraZeneca как гуманитарную помощь от Румынии.

Источник: Черновицкая ОГА в комментарии "Украинской правде"

Детали: Румыния в пределах гуманитарной помощи передала Украине партию вакцины против коронавируса компании AstraZeneca – 100 800 доз.

Передача вакцины состоялась на контрольно-пропускном пункте "Сирет-Порубное". Эту партию препарата доставят в центральный склад в Киеве, соблюдая холодовый режим. Поэтому ее распределят между всеми областями Украины.

Как сообщили УП в пресс-службе Черновицкой ОГА, вакцину предоставили в пределах договоренностей Украины и Румынии.

В конце мая Румыния поставила Черновицкой области гуманитарный груз (маски, щитки, костюмы на 1,2 млн евро), а 16 июля через КПП зашла сама вакцина.

 
 

Предыстория: Раньше румынское правительство решило пожертвовать по 100 000 доз вакцин AstraZeneca Украине и Молдове.

Ольга Кириленко, Роман Петренко, УП
Темы: коронавирусвакцинацияРумыниягуманитарка
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