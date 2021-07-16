Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина получила партию вакцин AstraZeneca от Румынии

Пятница, 16 июля 2021, 23:09
Украина получила партию вакцин AstraZeneca от Румынии

Украина получила 100,8 тысячи доз вакцины против COVID-19 AstraZeneca как гуманитарную помощь от Румынии.

Источник: Черновицкая ОГА в комментарии "Украинской правде"

Детали: Румыния в пределах гуманитарной помощи передала Украине партию вакцины против коронавируса компании AstraZeneca – 100 800 доз.

Передача вакцины состоялась на контрольно-пропускном пункте "Сирет-Порубное". Эту партию препарата доставят в центральный склад в Киеве, соблюдая холодовый режим. Поэтому ее распределят между всеми областями Украины.

Как сообщили УП в пресс-службе Черновицкой ОГА, вакцину предоставили в пределах договоренностей Украины и Румынии.

В конце мая Румыния поставила Черновицкой области гуманитарный груз (маски, щитки, костюмы на 1,2 млн евро), а 16 июля через КПП зашла сама вакцина.

 
 

Предыстория: Раньше румынское правительство решило пожертвовать по 100 000 доз вакцин AstraZeneca Украине и Молдове.

Ольга Кириленко, Роман Петренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусвакцинацияРумыниягуманитарка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
03:22
видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
Все новости...
Реклама: