Внаслідок повеней у Європі загинули понад 120 осіб

В результаті повеней у Західній Європі загинули щонайменше 123 людини.

Джерело: Reuters

Деталі: Зокрема, в Німеччині загинули 103 людини. Число загиблих в Німеччині є найвищим з усіх стихійних лих з часу повені в Північному морі в 1962 році, в результаті якої загинули майже 340 людей. Армін Лашет, прем'єр-міністр землі Північна Рейн-Вестфалія, сказав, що повінь була "катастрофою історичного масштабу".

У Бельгії, за даними посадовців, щонайменше 20 людей загинули і ще 20 пропали безвісти.

Reuters пише, що повінь на Ельбі в 2002 році, про яку в той час ЗМІ повідомляли як про "повінь раз на століття", забрала життя 21 людини в східній Німеччині і понад 100 чоловік у всьому центрально-європейському регіоні.

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