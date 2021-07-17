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Внаслідок повеней у Європі загинули понад 120 осіб

Субота, 17 липня 2021, 02:20
Внаслідок повеней у Європі загинули понад 120 осіб
reuters

В результаті повеней у Західній Європі загинули щонайменше 123 людини.

Джерело: Reuters

Деталі: Зокрема, в Німеччині загинули 103 людини. Число загиблих в Німеччині є найвищим з усіх стихійних лих з часу повені в Північному морі в 1962 році, в результаті якої загинули майже 340 людей. Армін Лашет, прем'єр-міністр землі Північна Рейн-Вестфалія, сказав, що повінь була "катастрофою історичного масштабу".

У Бельгії, за даними посадовців, щонайменше 20 людей загинули і ще 20 пропали безвісти.

Reuters пише, що повінь на Ельбі в 2002 році, про яку  в той час ЗМІ повідомляли як про "повінь раз на століття", забрала життя 21 людини в східній Німеччині і понад 100 чоловік у всьому центрально-європейському регіоні.

Нагадаємо:

  • Кілька високопоставлених німецьких політиків звинуватили у повені глобальне потепління.
  • Експерти кажуть, що зміна клімату, як очікується, збільшить частоту екстремальних погодних явищ, але пов'язати будь-яку окрему подію з глобальним потеплінням складно.

"Українська правда" у Threads

Теми: Європастихійне лихо
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