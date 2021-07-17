Внаслідок повеней у Європі загинули понад 120 осіб
Субота, 17 липня 2021, 02:20
В результаті повеней у Західній Європі загинули щонайменше 123 людини.
Джерело: Reuters
Деталі: Зокрема, в Німеччині загинули 103 людини. Число загиблих в Німеччині є найвищим з усіх стихійних лих з часу повені в Північному морі в 1962 році, в результаті якої загинули майже 340 людей. Армін Лашет, прем'єр-міністр землі Північна Рейн-Вестфалія, сказав, що повінь була "катастрофою історичного масштабу".
У Бельгії, за даними посадовців, щонайменше 20 людей загинули і ще 20 пропали безвісти.
Reuters пише, що повінь на Ельбі в 2002 році, про яку в той час ЗМІ повідомляли як про "повінь раз на століття", забрала життя 21 людини в східній Німеччині і понад 100 чоловік у всьому центрально-європейському регіоні.
Нагадаємо:
- Кілька високопоставлених німецьких політиків звинуватили у повені глобальне потепління.
- Експерти кажуть, що зміна клімату, як очікується, збільшить частоту екстремальних погодних явищ, але пов'язати будь-яку окрему подію з глобальним потеплінням складно.