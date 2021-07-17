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В результате наводнений в Европе погибли более 120 человек

Суббота, 17 июля 2021, 02:20
В результате наводнений в Европе погибли более 120 человек
reuters

В результате наводнений в Западной Европе погибли по меньшей мере 123 человека.

Источник: Reuters

Детали: В частности, в Германии погибли 103 человека. Число погибших в Германии является самым высоким из всех стихийных бедствий с момента наводнения в Северном море в 1962 году, в результате которого погибли около 340 человек. Армин Лашет, премьер-министр земли Северная Рейн-Вестфалия, сказал, что наводнение было "катастрофой исторического масштаба".

В Бельгии, по данным чиновников, по меньшей мере 20 человек погибли и еще 20 пропали без вести.

Reuters пишет, что наводнение на Эльбе в 2002 году, о котором в то время СМИ сообщали как о "наводнении раз в столетие", унесло жизни 21 человека в восточной Германии и более 100 человек во всем центрально-европейском регионе.

Напомним:

  • Несколько высокопоставленных немецких политиков обвинили в наводнении глобальное потепление.
  • Эксперты говорят, что изменение климата, как ожидается, увеличит частоту экстремальных погодных явлений, но связать любое отдельное событие с глобальным потеплением сложно.

Темы: Европастихийное бедствие
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