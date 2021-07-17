Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В результате наводнений в Европе погибли более 120 человек

Суббота, 17 июля 2021, 02:20
reuters

В результате наводнений в Западной Европе погибли по меньшей мере 123 человека.

Источник: Reuters

Детали: В частности, в Германии погибли 103 человека. Число погибших в Германии является самым высоким из всех стихийных бедствий с момента наводнения в Северном море в 1962 году, в результате которого погибли около 340 человек. Армин Лашет, премьер-министр земли Северная Рейн-Вестфалия, сказал, что наводнение было "катастрофой исторического масштаба".

В Бельгии, по данным чиновников, по меньшей мере 20 человек погибли и еще 20 пропали без вести.

Reuters пишет, что наводнение на Эльбе в 2002 году, о котором в то время СМИ сообщали как о "наводнении раз в столетие", унесло жизни 21 человека в восточной Германии и более 100 человек во всем центрально-европейском регионе.

Напомним:

  • Несколько высокопоставленных немецких политиков обвинили в наводнении глобальное потепление.
  • Эксперты говорят, что изменение климата, как ожидается, увеличит частоту экстремальных погодных явлений, но связать любое отдельное событие с глобальным потеплением сложно.

Темы: Европастихийное бедствие
powered by lun.ua
Главное сегодня

Пост Зеленского про MH17 без упоминания России в ОП объяснили спецификой соцсетей

Молдова временно перекроет трассу, соединяющую Румынию и Украину

картаНа следующей неделе похолодает, "свежая" воздушная масса идет в Украину

фотоМендель будет "бороться с олигархами" на канале Ахметова

Зеленский написал в соцсетях про MH17, но не упомянул, что самолет сбили российским "Буком"

На всех пляжах Киева запретили купаться

Все новости...
Европа
В Швейцарии из-за дождей уровень воды в реках и озерах поднялся до критического
Число погибших в результате наводнений в Бельгии возросло до 23
Чемодан с кокаином на 9 млн евро упал с самолета на крышу дома на Сардинии
Последние новости
18:32
В Киеве на улице стрелок ранил человека, полиция проводит спецоперацию
17:57
Австрия изучает информацию о случаях "гаванского синдрома" среди дипломатов США
17:46
Пост Зеленского про MH17 без упоминания России в ОП объяснили спецификой соцсетей
17:21
Только гибрид и электро: Peugeot с 2025 года не будет выпускать авто с ДВС
17:16
видео, фотоЗасуха в Иране: из-за нехватки воды люди вышли на массовые протесты, есть убитые
16:30
Молдова временно перекроет трассу, соединяющую Румынию и Украину
16:22
Аналитики указали на недостатки закона о трансформации "Укроборонпрома"
16:15
картаНа следующей неделе похолодает, "свежая" воздушная масса идет в Украину
15:58
В Греции введут обязательную вакцинацию для госслужащих
15:42
фотоМендель будет "бороться с олигархами" на канале Ахметова
Все новости...