Заворушення в ПАР. Кількість загиблих сягнула 200
Кількість загиблих внаслідок заворушень в ПАР, пов’язаних з ув’язненням колишнього президента Джейкоба Зуми, збільшилася до 212 – трьома днями раніше повідомлялося про 72 смерті.
Джерело: BBC з посиланням на уряд країни
Деталі: Як повідомлялося, зростання кількості загиблих пов’язане з посиленням мародерства. За останніми даними, в Квазулу-Натал були вкрадені акції на суму близько мільярда доларів (720 млн фунтів стерлінгів) і розграбовано не менше 800 роздрібних магазинів.
2500 осіб були арештовані у зв'язку з заворушеннями.
Президент Сиріл Рамафоса сказав, що всі ці інциденти заворушень і грабежів були спровоковані, і "були люди, які їх планували і координували". За його словами, безлади були спробою захопити демократію в Південній Африці. Він повідомив, що підбурювачі встановлені, але не став вдаватися в подробиці.
Передісторія:
- 29 червня Джейкоб Зума був засуджений до 15 місяців в'язниці за неповагу до судової системи країни - він не з'явився на засідання у справі про корупцію.
- Це перший випадок в історії ПАР, коли колишній президент був засуджений до тюремного ув'язнення.
- Після ув’язнення Зуми в країні почалися заворушення. Вони охопили провінції Гаутенг та Квазулу-Натал.