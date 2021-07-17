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Заворушення в ПАР. Кількість загиблих сягнула 200

Субота, 17 липня 2021, 06:50

Кількість загиблих внаслідок заворушень в ПАР, пов’язаних з ув’язненням колишнього президента Джейкоба Зуми, збільшилася до 212 – трьома днями раніше повідомлялося про 72 смерті.

Джерело: BBC з посиланням на уряд країни

Деталі: Як повідомлялося, зростання кількості загиблих пов’язане з посиленням мародерства. За останніми даними, в Квазулу-Натал були вкрадені акції на суму близько  мільярда доларів (720 млн фунтів стерлінгів) і розграбовано не менше 800 роздрібних магазинів.

2500 осіб  були арештовані у зв'язку з заворушеннями.

Президент Сиріл Рамафоса сказав, що всі ці інциденти заворушень і грабежів були спровоковані, і "були люди, які їх планували і координували". За його словами, безлади були спробою захопити демократію в Південній Африці. Він повідомив, що підбурювачі встановлені, але не став вдаватися в подробиці.

Передісторія:

  • 29 червня Джейкоб Зума був засуджений до 15 місяців в'язниці за неповагу до судової системи країни - він не з'явився на засідання у справі про корупцію.
  • Це перший випадок в історії ПАР, коли колишній президент був засуджений до тюремного ув'язнення.
  • Після ув’язнення Зуми в країні почалися заворушення. Вони охопили провінції Гаутенг та Квазулу-Натал.

Теми: Африка


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