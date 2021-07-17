Беспорядки в ЮАР. Количество погибших достигло 200
Число погибших в результате беспорядков в ЮАР, связанных с заключением бывшего президента Джейкоба Зумы, увеличилось до 212 - тремя днями ранее сообщалось о 72 смертях.
Источник: BBC со ссылкой на правительство страны
Детали: Как сообщалось, рост количества погибших связан с усилением мародерства. По последним данным, в Квазулу-Натал были украдены акции на сумму около миллиарда долларов (720 млн фунтов стерлингов) и разграблено не менее 800 розничных магазинов.
2500 человек были арестованы в связи с беспорядками.
Президент Сирил Рамафоса сказал, что все эти инциденты беспорядков и грабежей были спровоцированы, и "были люди, которые их планировали и координировали". По его словам, беспорядки были попыткой захватить демократию в Южной Африке.
Он сообщил, что подстрекатели установлены, но не стал вдаваться в подробности.
Предыстория:
- 29 июня Джейкоб Зума был приговорен к 15 месяцам тюрьмы за неуважение к судебной системе страны - он не явился на заседание по делу о коррупции.
- Это первый случай в истории ЮАР, когда бывший президент был приговорен к тюремному заключению.
- После заключения Зумы в стране начались беспорядки. Они охватили провинции Гаутенг и Квазулу-Натал.