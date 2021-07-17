Беспорядки в ЮАР. Количество погибших достигло 200

Число погибших в результате беспорядков в ЮАР, связанных с заключением бывшего президента Джейкоба Зумы, увеличилось до 212 - тремя днями ранее сообщалось о 72 смертях.



Источник: BBC со ссылкой на правительство страны



Детали: Как сообщалось, рост количества погибших связан с усилением мародерства. По последним данным, в Квазулу-Натал были украдены акции на сумму около миллиарда долларов (720 млн фунтов стерлингов) и разграблено не менее 800 розничных магазинов.

2500 человек были арестованы в связи с беспорядками.

Президент Сирил Рамафоса сказал, что все эти инциденты беспорядков и грабежей были спровоцированы, и "были люди, которые их планировали и координировали". По его словам, беспорядки были попыткой захватить демократию в Южной Африке.

Он сообщил, что подстрекатели установлены, но не стал вдаваться в подробности.

Предыстория: