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На Рівненщині перекинувся автобус Київ-Вроцлав: 16 госпіталізованих

Субота, 17 липня 2021, 08:40
На Рівненщині перекинувся автобус Київ-Вроцлав: 16 госпіталізованих
фото ДСНС

На Рівненщині перекинувся автобус Київ-Вроцлав, внаслідок чого госпіталізовано 16 осіб.

ДжерелоДСНС Рівненської області

 
фото ДСНС

Деталі: 17 липня о 03:45 на спецлінію "101" надійшло повідомлення про ДТП на автодорозі між селом Крупець та містом Радивилів Дубенського району за участю рейсового автобуса сполученням Київ-Вроцлав.

Автобус перекинувся у кювет. На момент ДТП в автобусі перебувало 40 людей – всі громадяни України.

Наразі в лікарні перебуває 16 людей, їх стан оцінюють медики.

 

Рятувальники вивели з автобуса 10 пасажирів та за допомогою спецінструмента деблокували 1 людину, що була затиснута між сидіннями. До надання допомоги було залучено 4 одиниці спецтехніки ДСНС та 20 рятувальників.

 

Обставини автопригоди встановлюють працівники поліції.

 
 
 

Українська правда

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Теми: Рівненська областьДТП
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