В Ровенской области перевернулся автобус Киев-Вроцлав: 16 госпитализированных

В Ровенской области перевернулся автобус Киев-Вроцлав, вследствие чего госпитализированы 16 человек.

Источник: ГСЧС Ровенской области

фото ГСЧС

Детали: 17 июля в 3:45 на спецлинию "101" поступило сообщение о ДТП на автодороге между селом Крупец и городом Радивилов Дубенского района с участием рейсового автобуса сообщением Киев-Вроцлав.

Автобус перевернулся в кювет. На момент ДТП в автобусе находилось 40 человек – все граждане Украины.

Сейчас в больнице находится 16 человек, их состояние оценивают медики.

Спасатели вывели из автобуса 10 пассажиров и с помощью специнструмента деблокировали 1 человека, который был зажат между сиденьями. К оказанию помощи были привлечены 4 единицы спецтехники ГСЧС и 20 спасателей.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники полиции.