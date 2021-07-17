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В Ровенской области перевернулся автобус Киев-Вроцлав: 16 госпитализированных

Суббота, 17 июля 2021, 08:40
фото ГСЧС

В Ровенской области перевернулся автобус Киев-Вроцлав, вследствие чего госпитализированы 16 человек.

Источник: ГСЧС Ровенской области

 
фото ГСЧС

Детали: 17 июля в 3:45 на спецлинию "101" поступило сообщение о ДТП на автодороге между селом Крупец и городом Радивилов Дубенского района с участием рейсового автобуса сообщением Киев-Вроцлав.

Автобус перевернулся в кювет. На момент ДТП в автобусе находилось 40 человек – все граждане Украины.

Сейчас в больнице находится 16 человек, их состояние оценивают медики.

 

Спасатели вывели из автобуса 10 пассажиров и с помощью специнструмента деблокировали 1 человека, который был зажат между сиденьями. К оказанию помощи были привлечены 4 единицы спецтехники ГСЧС и 20 спасателей.

 

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники полиции.

 
 
 

Украинская правда
Темы: Ровенская областьДТП
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