Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Неповнолітній виїхав на зустрічну смугу: двоє загиблих

Субота, 17 липня 2021, 10:21
фото: Варта1

Внаслідок ДТП, спричиненої неповнолітнім, на Львівщині загинуло двоє людей, серед яких інша неповнолітня дитина.

Джерело: Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА

 
фото: Варта1

Деталі: ДТП сталася 17 липня близько 02:55 на автодорозі Н-02 "Львів-Тернопіль", біля с. Підберізці (Підберізцівська ТГ) Львівського району.

Дослівно: "Мешканець с. Куровичі (Глинянська ТГ) Львівського району 2003 року народження (неповнолітня дитина), керуючи автомобілем "ВАЗ-2105", виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення із вантажним автомобілем "МАН", під керуванням мешканця с. Банюнин (Новояричівська ТГ) Львівського району 1965 року народження".

Більше деталей: Внаслідок ДТП загинули на місці двоє пасажирів автомобіля "ВАЗ-2105" - мешканка с. Куровичі 2004 року народження (неповнолітня дитина) та особа 2000 року народження.

 

Водія "ВАЗ-2105" госпіталізовано до МДКЛ м. Львова.

Українська правда
Теми: ДТПЛьвівщинадіти


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Москва незадоволена візитом в Україну представниці ОБСЄ з питань свободи ЗМІ

Пост Зеленського про MH17 без згадки Росії в ОП пояснили специфікою соцмереж

Молдова тимчасово перекриє трасу, що з'єднує Румунію та Україну

мапаНаступного тижня похолодає, "свіжа" повітряна маса суне в Україну

фотоМендель "боротиметься з олігархами" на каналі Ахметова

Зеленський написав у соцмережах про MH17, але не згадав про збиття літака російським "Буком"

Усі новини...
ДТП
На Рівненщині перекинувся автобус Київ-Вроцлав: 16 госпіталізованих
Людина загинула під потягом метро у Києві
Майор поліції загинув у ДТП, доставляючи зловмисника
Останні новини
21:50
Український фільм про Бабин Яр отримав нагороду Каннського кінофестивалю
21:09
У таборі сталося масове отруєння дітей, чиновники шукають причину
20:33
Глава МОЗ Британії зробив щеплення, але все одно заразився коронавірусом
20:18
Москва незадоволена візитом в Україну представниці ОБСЄ з питань свободи ЗМІ
19:49
фотоУ Нідерландах вшанували пам'ять загиблих у катастрофі МН17
19:22
У Бельгії зросла кількість загиблих через повені, тривають рятувальні операції
19:08
Гібридні війська РФ обстріляли українські позиції й поранили двох бійців
18:52
За тиждень газ автогаз подорожчав на 30 копійок
18:32
У Києві на вулиці стрілок поцілив у людину, поліція проводить спецоперацію
17:57
Австрія вивчає інформацію про випадки "гаванського синдрому" серед дипломатів США
Усі новини...