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Неповнолітній виїхав на зустрічну смугу: двоє загиблих

Субота, 17 липня 2021, 10:21
Неповнолітній виїхав на зустрічну смугу: двоє загиблих
фото: Варта1

Внаслідок ДТП, спричиненої неповнолітнім, на Львівщині загинуло двоє людей, серед яких інша неповнолітня дитина.

Джерело: Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА

 
фото: Варта1

Деталі: ДТП сталася 17 липня близько 02:55 на автодорозі Н-02 "Львів-Тернопіль", біля с. Підберізці (Підберізцівська ТГ) Львівського району.

Дослівно: "Мешканець с. Куровичі (Глинянська ТГ) Львівського району 2003 року народження (неповнолітня дитина), керуючи автомобілем "ВАЗ-2105", виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення із вантажним автомобілем "МАН", під керуванням мешканця с. Банюнин (Новояричівська ТГ) Львівського району 1965 року народження".

Більше деталей: Внаслідок ДТП загинули на місці двоє пасажирів автомобіля "ВАЗ-2105" - мешканка с. Куровичі 2004 року народження (неповнолітня дитина) та особа 2000 року народження.

 

Водія "ВАЗ-2105" госпіталізовано до МДКЛ м. Львова.

Українська правда

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Теми: ДТПЛьвівщинадіти
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