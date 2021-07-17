Несовершеннолетний выехал на встречную полосу: двое погибших

В результате ДТП, вызванного несовершеннолетним, на Львовщине погибли два человека, среди которых другой несовершеннолетний ребенок.

Источник: Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА

фото: Варта1

Детали: ДТП произошло 17 июля около 2:55 на автодороге Н-02 "Львов-Тернополь", возле с. Подберезцы (Подберезцевская ТО) Львовского района.

Дословно: "Житель с. Куровичи (Глинянская ТО) Львовского района 2003 года рождения (несовершеннолетний ребенок), управляя автомобилем "ВАЗ-2105" выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем "МАН", под управлением жителя с. Банюнин (Новояричевская ТО) Львовского района 1965 года рождения".

Больше деталей: В результате ДТП погибли на месте двое пассажиров автомобиля "ВАЗ-2105" - жительница с. Куровичи 2004 года рождения (несовершеннолетний ребенок) и лицо 2000 года рождения.

Водитель "ВАЗ-2105" госпитализирован в МДКБ г. Львов.