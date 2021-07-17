Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На всіх пляжах Києва заборонили купатися

Субота, 17 липня 2021, 12:33

На всіх пляжах Києва від 17 липня заборонено купатися.

Джерело: КП "Плесо"

Дослівно: "Від сьогодні на усіх муніципальних пляжах столиці вивішуються червоні прапори".

"Для інформування відпочивальників про наявність потенційних ризиків для здоров’я та з метою запобігання поширенню серед населення інфекційних хвороб, усім чотирнадцятьом офіційним пляжам Києва присвоєно тимчасовий статус "Не купатися". Про зняття цього статусу буде повідомлено окремим прес-релізом".

Деталі: У підприємстві зазначили, що відповідний статус встановлюється з профілактичною метою.

За умови тривалої аномальної спеки у водних об’єктах відбувається активне "цвітіння" води – розмноження синьо-зелених водоростей, які споживають з води кисень і виділяють токсичні речовини. Як наслідок, відбувається зниження концентрації розчиненого кисню у воді, що є передумовою для замору риби. За таких обставин санітарна якість води суттєво погіршується.

Водночас, території пляжів залишаються відкритими для відпочинку та дозвілля на березі.

Українська правда
Теми: Київвода


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У НАТО міркують про розширення доступу України до засобів спостереження

Український фільм про Бабин Яр отримав нагороду Каннського кінофестивалю

Москва незадоволена візитом в Україну представниці ОБСЄ з питань свободи ЗМІ

Пост Зеленського про MH17 без згадки Росії в ОП пояснили специфікою соцмереж

Молдова тимчасово перекриє трасу, що з'єднує Румунію та Україну

мапаНаступного тижня похолодає, "свіжа" повітряна маса суне в Україну

Усі новини...
Київ
Будівництво Подільського мосту в Києві: правоохоронців не пускали для слідчих дій
Київ готується до нового локдауну: транспорт обмежать ще сильніше
Грози накриють Україну вже цього вечора – попередження
Останні новини
23:39
відео, фотоКаннський кінофестиваль: кращим фільмом визнали стрічку "Титан"
22:56
У НАТО міркують про розширення доступу України до засобів спостереження
22:37
У Греції на курортному острові заборонили музику в ресторанах і барах
21:50
Український фільм про Бабин Яр отримав нагороду Каннського кінофестивалю
21:09
У таборі сталося масове отруєння дітей, чиновники шукають причину
20:33
Глава МОЗ Британії зробив щеплення, але все одно заразився коронавірусом
20:18
Москва незадоволена візитом в Україну представниці ОБСЄ з питань свободи ЗМІ
19:49
фотоУ Нідерландах вшанували пам'ять загиблих у катастрофі МН17
19:22
У Бельгії зросла кількість загиблих через повені, тривають рятувальні операції
19:08
Гібридні війська РФ обстріляли українські позиції й поранили двох бійців
Усі новини...