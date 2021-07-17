Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На всіх пляжах Києва заборонили купатися

Субота, 17 липня 2021, 12:33
На всіх пляжах Києва заборонили купатися

На всіх пляжах Києва від 17 липня заборонено купатися.

Джерело: КП "Плесо"

Дослівно: "Від сьогодні на усіх муніципальних пляжах столиці вивішуються червоні прапори".

"Для інформування відпочивальників про наявність потенційних ризиків для здоров’я та з метою запобігання поширенню серед населення інфекційних хвороб, усім чотирнадцятьом офіційним пляжам Києва присвоєно тимчасовий статус "Не купатися". Про зняття цього статусу буде повідомлено окремим прес-релізом".

Деталі: У підприємстві зазначили, що відповідний статус встановлюється з профілактичною метою.

За умови тривалої аномальної спеки у водних об’єктах відбувається активне "цвітіння" води – розмноження синьо-зелених водоростей, які споживають з води кисень і виділяють токсичні речовини. Як наслідок, відбувається зниження концентрації розчиненого кисню у воді, що є передумовою для замору риби. За таких обставин санітарна якість води суттєво погіршується.

Водночас, території пляжів залишаються відкритими для відпочинку та дозвілля на березі.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Київвода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Київ
КМВА поки не буде сповіщати про тривогу через проблеми з "екстреними оповіщеннями"
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
Вибухи в Шевченківському суді: ДБР розслідує всі обставини
Останні новини
06:05
Росія має план окупації України до 2026 року – Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновленоУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: