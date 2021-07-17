На всіх пляжах Києва заборонили купатися

На всіх пляжах Києва від 17 липня заборонено купатися.

Джерело: КП "Плесо"

Дослівно: "Від сьогодні на усіх муніципальних пляжах столиці вивішуються червоні прапори".

"Для інформування відпочивальників про наявність потенційних ризиків для здоров’я та з метою запобігання поширенню серед населення інфекційних хвороб, усім чотирнадцятьом офіційним пляжам Києва присвоєно тимчасовий статус "Не купатися". Про зняття цього статусу буде повідомлено окремим прес-релізом".

Деталі: У підприємстві зазначили, що відповідний статус встановлюється з профілактичною метою.

За умови тривалої аномальної спеки у водних об’єктах відбувається активне "цвітіння" води – розмноження синьо-зелених водоростей, які споживають з води кисень і виділяють токсичні речовини. Як наслідок, відбувається зниження концентрації розчиненого кисню у воді, що є передумовою для замору риби. За таких обставин санітарна якість води суттєво погіршується.

Водночас, території пляжів залишаються відкритими для відпочинку та дозвілля на березі.