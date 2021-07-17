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На всех пляжах Киева запретили купаться

Суббота, 17 июля 2021, 12:33
На всех пляжах Киева запретили купаться

На всех пляжах Киева от 17 июля запрещено купаться.

Источник: КП "Плесо"

Дословно: "С сегодняшнего дня на всех муниципальных пляжах столицы вывешиваются красные флаги".

"Для информирования отдыхающих о наличии потенциальных рисков для здоровья и с целью предотвращения распространения среди населения инфекционных болезней, всем четырнадцати официальным пляжам Киева присвоен временный статус "Не купаться". О снятии этого статуса будет сообщено отдельным пресс-релизом".

Детали: В предприятии отметили, что соответствующий статус устанавливается с профилактической целью.

При длительной аномальной жаре в водных объектах происходит активное "цветение" воды – размножение сине-зеленых водорослей, которые потребляют из воды кислород и выделяют токсичные вещества. Как следствие, происходит снижение концентрации растворенного кислорода в воде, что является предпосылкой для замора рыбы. При таких обстоятельствах санитарное качество воды существенно ухудшается.

В то же время, территории пляжей остаются открытыми для отдыха и досуга на берегу.

Украинская правда

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Темы: Киеввода
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