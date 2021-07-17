США розслідують ймовірну атаку Росії на американських дипломатів

Влада США розслідує причини появи дивного хворобливого самопочуття у 24 американських чиновників, які працюють у Відні. У них виявили стан, подібний до так званого "гаванського синдрому".

Джерело: Радіо Свобода з посиланням на американські ЗМІ

Деталі: Проблеми зі здоров’ям у дипломатів, співробітників розвідки та інших чиновників у Відні розпочалися незабаром після інавгурації президента США Джо Байдена в січні цього року. Інформацію про це отримали журналісти New Yorker та Associated Press.

Урядові агентства США називають прояви симптомів у співробітників "аномальними або непоясненими інцидентами зі здоров’ям", проте в приватних бесідах директор ЦРУ Вільям Бернс називає їх не інцидентами, а атаками.

За словами співрозмовників видання New Yorker, ГРУ – єдина спецслужба Росії, яка має технології для організації атак "спрямованої енергії".

"Гаванський синдром" названий так за інцидентами в столиці Куби, де з кінця 2016 року американські дипломати повідомляли про сильний головний біль, нудоту, втому і погіршення координації та слуху. У 2018 році аналогічні симптоми з'явилися у співробітників консульства в Китаї, наприкінці квітня 2021 року стало відомо, що два схожих випадки були зафіксовані вже на території США.

Високопосадовці як у адміністрації колишнього президента Дональда Трампа, так і в адміністрації Байдена впевнені, що держслужбовці США могли бути атаковані Росією. Так, американські журналісти ще у травні публікували матеріали, в яких йшлося про те, що організатором таких атак може бути російська військова розвідка ГРУ, однак вичерпних доказів цього поки у ЗМІ немає.