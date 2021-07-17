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США расследуют возможную атаку России на американских дипломатов

Суббота, 17 июля 2021, 14:21
США расследуют возможную атаку России на американских дипломатов
Директор ЦРУ Уильям Бернс

Власти США расследуют причины появления странного болезненного самочувствия у 24 американских чиновников, работающих в Вене. У них обнаружили состояние, схожее с так называемым "гаванским синдромом".

Источник: Радио Свобода со ссылкой на американские СМИ

Детали: Проблемы со здоровьем у дипломатов, сотрудников разведки и других чиновников в Вене начались вскоре после инаугурации президента США Джо Байдена в январе этого года. Информацию об этом получили журналисты New Yorker и Associated Press.

Правительственные агентства США называют проявления симптомов у сотрудников "аномальными или необъяснимыми инцидентами со здоровьем", однако в частных беседах директор ЦРУ Уильям Бернс называет их не инцидентами, а атаками.

По словам собеседников издания New Yorker, ГРУ - единственная спецслужба России, которая имеет технологии для организации атак "направленной энергии".

 "Гаванский синдром" назван так после инцидентов в столице Кубы, где с конца 2016 года американские дипломаты сообщали о сильных головных болях, тошноте, усталости и ухудшении координации и слуха. В 2018 году аналогичные симптомы появились у сотрудников консульства в Китае, а в конце апреля 2021 стало известно, что два похожих случая были зафиксированы уже на территории США.

Высокопоставленные чиновники как в администрации бывшего президента Дональда Трампа, так и в администрации Байдена уверены, что госслужащие США могли быть атакованы Россией. Так, американские журналисты еще в мае публиковали материалы, в которых говорилось о том, что организатором таких атак может быть российская военная разведка ГРУ, однако исчерпывающих доказательств этого пока в СМИ нет.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАдипломатические отношенияРосcия
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