Наступного тижня похолодає, "свіжа" повітряна маса суне в Україну

У неділю та понеділок в Україні зберігатиметься спекотна погода, проте вже у вівторок температура повітря знизиться.

Джерело: синоптикиня Наталка Діденко у Facebook

Деталі: У неділю в Україні можливі неістотні опади, а у понеділок майже всюди (окрім сходу та півдня) очікуються грозові дощі, зливи, град та шквали.

18 та 19 липня вдень на всій території України очікується спека від +30 до +35 градусів. У західних регіонах температура повітря буде трохи нижчою – від +28 до +32 градусів.

Пряма мова: "Інша, свіжіша повітряна маса поступово підбирається ближче. Ми вже радо її чекаємо, готуємо букети квітів і готові перерізати червоні стрічечки для свіжішого повітря - у вівторок на заході, півночі та в більшості центральних областей (окрім Дніпра з районами) передбачається +23+29 градусів.

Південь та схід 20 липня ще втримають +30+33 градуси, послабне спека в цих регіонах в другій половині тижня".