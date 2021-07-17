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На следующей неделе похолодает, "свежая" воздушная масса идет в Украину

Суббота, 17 июля 2021, 16:15
Фото: mos

В воскресенье и понедельник в Украине сохранится жаркая погода, однако уже во вторник температура воздуха снизится.

Источник: синоптик Наталка Диденко в Facebook

Детали: В воскресенье в Украине возможны несущественные осадки, а в понедельник почти везде (кроме востока и юга) ожидаются грозовые дожди, ливни, град и шквалы.

18 и 19 июля днем ​​на всей территории Украины ожидается жара от +30 до +35 градусов. В западных регионах температура воздуха будет немного ниже – от +28 до +32 градусов.

Прямая речь: "Другая, свежая воздушная масса, постепенно подбирается ближе. Мы уже радостно ее ждем, готовим букеты цветов и готовы перерезать красные ленточки для свежего воздуха – во вторник на западе, севере и в большинстве центральных областей (кроме Днепра с районами) ожидается +23+29 градусов.

Юг и восток 20 июля еще удержат +30+33 градуса, ослабнет жара в этих регионах во второй половине недели".

Украинская правда
Темы: погода
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