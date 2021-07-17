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Посуха в Ірані: через нестачу води люди вийшли на масові протести, є вбиті

Субота, 17 липня 2021, 17:16
Посуха в Ірані: через нестачу води люди вийшли на масові протести, є вбиті

Іран стикнувся з найсильнішою посухою за останні 50 років, через нестачу води громадяни вийшли на вулиці з антиурядовими гаслами, під час яких були вбиті двоє людей.

Джерело: Радіо Свобода, Iran News Wire

Деталі: Останніми днями по всій іранській провінції Хузестан тривають акції протесту. Місцеве сільське господарство та тваринництво опинилося на межі виживання, а на додачу до цього влада почала відключати електроенергію.

Деякі мітингарі озвучують антиурядові гасла, та гасла проти верховного лідера аятолли Алі Хаменеї.

У соціальних мережах з'явилися відео, на яких протестуючі розпалюють багаття, щоб перекрити дороги, у той час як іранські силовики намагаються їх розігнати.

Радіо Свобода зазначає, що 17 липня стало відомо, що під час протестів був застрелений мітингувальник, проте місцевий чиновник у місті Шадеган звинуватив інших учасників акцій протесту в його вбивстві, заявивши, що нібито це вони стріляли кулями у повітря задля провокацій.

Водночас Iran News Wire пише про двох вбитих молодих хлопців, яким було 26 років та 17 років. Їх фото видання опублікувало у Твіттері.

Дослівно: "Молоді протестуючі Мостафа Наємаві, 26 років (праворуч) та Касем Хозейрі, 17 років (ліворуч) були розстріляні та вбиті силами безпеки вчора ввечері (16 липня - УП) під час масових акцій протесту в провінції Хузестан. Ще кілька людей постраждали.

Вони вимагали свого основного права. Права на воду".

 

Довідково: Окрім посухи, економіка Ірану сильно постраждала від санкцій США та від пандемії коронавірусу. Інфляція в країні щороку перевищує 50%, а рівень безробіття зростає.

"Українська правда" у Threads

Теми: Іранводамітинги
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