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Засуха в Иране: из-за нехватки воды люди вышли на массовые протесты, есть убитые

Суббота, 17 июля 2021, 17:16

Иран столкнулся с сильнейшей засухой за последние 50 лет, из-за недостатка воды граждане вышли на улицы с антиправительственными лозунгами, во время которых были убиты два человека.

Источник: Радио Свобода, Iran News Wire

Детали: В последние дни по всей иранской провинции Хузестан продолжаются акции протеста. Местное сельское хозяйство и животноводство оказалось на грани выживания, в дополнение к этому, власти начали отключать электроэнергию.

Некоторые митингующие озвучивают антиправительственные лозунги, и лозунги против верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

В социальных сетях появились видео, на которых протестующие разжигают костер, чтобы перекрыть дороги, в то время как иранские силовики пытаются их разогнать.

Радио Свобода отмечает, что 17 июля стало известно, что во время протестов был застрелен митингующий, однако местный чиновник в городе Шадеган обвинил других участников акций протеста в его убийстве, заявив, что якобы это они стреляли пулями в воздух для провокаций.

В то же время Iran News Wire пишет о двух убитых, которым было 26 лет и 17 лет.

Дословно: "Молодые протестующие Мостафа Наемави, 26 лет (справа) и Касем Хозейри, 17 лет (слева) были расстреляны и убиты силами безопасности вчера вечером (16 июля - УП) во время массовых акций протеста в провинции Хузестан. Еще несколько человек пострадали.

Они требовали своего основного права. Права на воду".

 

Справка: Кроме засухи, экономика Ирана сильно пострадала от санкций США и от пандемии коронавируса. Инфляция в стране ежегодно превышает 50%, а уровень безработицы растет.

Темы: Иранводамитинги
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