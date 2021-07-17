У Києві на вулиці стрілок поцілив у людину, поліція проводить спецоперацію

Правоохоронці встановлюють обставини, за яких у Києві чоловік отримав вогнепальне поранення ноги, триває спеціальна поліцейська операція.

Джерело: повідомлення Нацполіції

Деталі: На вулиці Уманській у Києві сталася стрілянина, на місце події прибули слідчо-оперативні групи Головного і районного управлінь поліції.

Правоохоронці до приїзду лікарів надали допомогу потерпілому.

Попередньо поліцейські з’ясували, що між двома чоловіками виник конфлікт, у ході якого один з них вистрілив у ногу іншого.

Дослівно: "Було введено спеціальну поліцейську операцію.

Під час перевірки інформації поліцейські встановили свідка, який бачив чоловіка, який тримав в руках предмет, схожий на автоматичну зброю. Потім пролунав звук, схожий на постріл, після якого він впав. Це помітив інший чоловік і підійшов до нього, аби надати медичну допомогу і поволік його у під’їзд.

Подію належним чином зареєстрували у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Солом’янського управління поліції. Вирішується питання про визначення правової кваліфікації".