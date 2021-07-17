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В Киеве на улице стрелок ранил человека, полиция проводит спецоперацию

Суббота, 17 июля 2021, 18:32

Правоохранители устанавливают обстоятельства, при которых в Киеве мужчина получил огнестрельное ранение ноги, продолжается специальная полицейская операция.

Источник: сообщение Нацполиции

Детали: На улице Уманской в ​​Киеве произошла перестрелка, на место происшествия прибыли следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции.

Правоохранители до приезда врачей оказали помощь пострадавшему.

По предварительным данным, между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них выстрелил в ногу другого.

Дословно: "Была введена специальная полицейская операция.

Во время проверки информации полицейские установили свидетеля, который видел мужчину, державшего в руках предмет, похожий на автоматическое оружие. Затем раздался звук, похожий на выстрел, после которого он упал. Это заметил другой человек и подошел к нему, чтобы оказать медицинскую помощь и поволок его в подъезд.

Происшествие должным образом зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции. Решается вопрос об определении правовой квалификации".

Украинская правда
Темы: Киевполицияоружие
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