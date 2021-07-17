У Бельгії зросла кількість загиблих через повені, тривають рятувальні операції

Число підтверджених смертей в Бельгії після повені останніх днів збільшилося до 24.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Soir.

"На жаль, ми повинні враховувати, що це число буде рости в найближчі години і дні. Різні служби екстреної допомоги продовжують операції в постраждалих районах", - заявили в бельгійському кризовому центрі.

Рятувальні операції в провінції Льєж практично завершені, і тепер зусилля зосереджені в основному на порятунку тварин і технічних операціях.

Проблеми з мережею, а також з водопостачанням залишаються в провінції Люксембург. Схожа ситуація і в провінції Намюр, в той час як Вавр і Тюбіз залишаються критичними точками Валлонського Брабанту. Ситуація в Ено стабілізується.

У Фландрії рівень річки Маас повільно знижується. У Фламандському Брабанті побоюються подальшого погіршення ситуації в другій половині дня через розлив річки.

Федеральний уряд також оголосив день національного трауру у вівторок, 20 липня.

Нагадаємо, у результаті сильних дощів і спричинених ними повеней у Німеччині загинули 133 людини.

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