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В Бельгии возросло число погибших из-за наводнения, продолжаются спасательные операции

Суббота, 17 июля 2021, 19:22
В Бельгии возросло число погибших из-за наводнения, продолжаются спасательные операции

Число подтвержденных смертей в Бельгии после наводнения последних дней увеличилось до 24.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Soir.

"К сожалению, мы должны учитывать, что это число будет расти в ближайшие часы и дни. Различные службы экстренной помощи продолжают операции в пострадавших районах", - заявили в бельгийском кризисном центре.

Спасательные операции в провинции Льеж практически завершены, и теперь усилия сосредоточены в основном на спасении животных и технических операциях.

Проблемы с сетью, а также с водоснабжением остаются в провинции Люксембург. Похожая ситуация и в провинции Намюр, в то время как Вавр и Тюбиз остаются критическими точками Валлонского Брабанта. Ситуация в Эно стабилизируется.

Во Фландрии уровень реки Мааса медленно понижается. Во Фламандском опасаются дальнейшего ухудшения ситуации во второй половине дня из-за разлива реки Демер.

Федеральное правительство также объявило день национального траура во вторник, 20 июля, по жертвам наводнения.

Напомним, в результате сильных дождей и вызванных ими наводнений в Германии погибли 133 человека.

Последствия непогоды в Германии смотрите в видео на нашем Youtube-канале

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Темы: Бельгиячрезвычайное происшествие
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