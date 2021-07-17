Москва незадоволена візитом в Україну представниці ОБСЄ з питань свободи ЗМІ

Керівниця департаменту інформації і преси МЗС Росії Марія Захарова написала довгий текст, в якому розкритикувала візит представниці ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Терези Рібейро до Києва.

Джерело: Захарова у Telegram

Деталі: 15 липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з представницею ОБСЄ з питань свободи засобів масової інформації Терезою Рібейро, яка прибула до Києва на його запрошення.

Під час цієї зустрічі Кулеба обговорив з Рібейро критичний стан свободи слова і незалежних ЗМІ на окупованих Росією територіях – в Криму та ОРДЛО. Також було піднято питання іноземних журналістів, яких Мінськ і Москва позбавили права на професійну діяльність.

Тема і результати цієї зустрічі обурили офіційну Москву.

За словами Захарової, ситуація в українському інформаційному полі склалася "вкрай гнітюча". При цьому вона назвала блокування проросійських пропагандистських ресурсів в Україні "неподобством".

Пряма мова Захарової: "Дуже дивно на загальному тлі стану справ із засобами масової інформації та свободою преси в цій країні виглядають слова Рібейру про "прихильність України демократичним цінностям".