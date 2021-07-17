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Москва недовольна визитом в Украину представительницы ОБСЕ по вопросам свободы СМИ

Суббота, 17 июля 2021, 20:18
Мария Захарова

Руководительница департамента информации и прессы МИД России Мария Захарова написала длинный текст, в котором раскритиковала визит представительницы ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейро в Киев.

Источник: Захарова в Telegram

Детали: 15 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с представительницей ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Терезой Рибейро, которая прибыла в Киев по его приглашению.

Во время этой встречи Кулеба обсудил с Рибейро критическое состояние свободы слова и независимых СМИ на оккупированных Россией территориях – в Крыму и ОРДЛО. Также был поднят вопрос иностранных журналистов, которых Минск и Москва лишили права на профессиональную деятельность.

Тема и результаты этой встречи возмутили официальную Москву.

По словам Захаровой, ситуация в украинском информационном поле сложилась "запредельно удручающая". При этом она назвала блокировку пророссийских пропагандистских ресурсов в Украине "безобразием".

Прямая речь Захаровой: "Очень странно на общем фоне положения дел со СМИ и свободой прессы в этой стране выглядят слова Рибейру о "приверженности Украины демократическим ценностям".

Украинская правда
Темы: свобода словаСМИРосcияУкраинаОБСЕ
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