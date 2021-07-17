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У таборі сталося масове отруєння дітей, чиновники шукають причину

Субота, 17 липня 2021, 21:09

В одному з таборів Татарова сталося масове отруєння дітей, сімом знадобилася госпіталізація.

Джерело: повідомлення Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області

Деталі: У закладі оздоровлення та відпочинку "Делюкс-Кідс-Карпати" в селі Татарів отруїлися діти. До інфекційного відділення лікарні в Яремче госпіталізували 7 неповнолітніх з отруєнням.

Попередній діагноз потерпілих – гострий гастроентерит, стан – легкого та середнього ступеня важкості.

Повідомляється, що діти приїхали в оздоровчий табір 14 липня, їм усім немає 16 років.

Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області проводить санітарно-епідеміологічне розслідування даного факту та здійснює лабораторні дослідження готових страв, питної води, харчової сировини, змивів на кишкову паличку та патогенну флору у таборі.

Українська правда
Теми: діти


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