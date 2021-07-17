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В лагере произошло массовое отравление детей, чиновники ищут причину

Суббота, 17 июля 2021, 21:09
В лагере произошло массовое отравление детей, чиновники ищут причину

В одном из лагерей Татарова произошло массовое отравление детей, семерым понадобилась госпитализация.

Источник: сообщение Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области

Детали: В учреждении оздоровления и отдыха "Делюкс-Кидс-Карпаты" в селе Татаров отравились дети. В инфекционное отделение больницы в Яремче госпитализировали 7 несовершеннолетних с отравлением.

Предварительный диагноз пострадавших - острый гастроэнтерит, состояние – легкой и средней степени тяжести.

Сообщается, что дети приехали в оздоровительный лагерь 14 июля, им всем нет 16-ти лет.

Главное управление Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области проводит санитарно-эпидемиологическое расследование данного факта и осуществляет лабораторные исследования готовых блюд, питьевой воды, пищевого сырья, смывов на кишечную палочку и патогенную флору в лагере.

Украинская правда

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Темы: дети
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