Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Греції на курортному острові заборонили музику в ресторанах і барах

Субота, 17 липня 2021, 22:37
У Греції на курортному острові заборонили музику в ресторанах і барах

Греція заборонила музику в ресторанах і барах і обмежила пересування на популярному курортному острові Міконос в суботу після зростання числа нових коронавірусних інфекцій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Міконос, відомий як острів вечірок, є одним з найбільш популярних напрямків Греції, який щоліта привертає більше мільйона відвідувачів, в тому числі голлівудських зірок, моделей і всесвітньо відомих спортсменів.

Після "тривожного" місцевого спалаху заражень Міністерство цивільного захисту заявило, що забороняє музику на острові цілодобово і дозволяє пересування з 1 до 6 ранку тільки тим, хто збирається на роботу і з роботи, або за станом здоров'я. Обмеження діятимуть до 26 липня.

В останні тижні в Греції зростає кількість інфекцій, що змушує уряд зобов'язати вакцинацію медичних працівників та співробітників будинків престарілих і ввести нові обмеження по всій країні, в тому числі дозволити тільки вакцинованим клієнтам відвідувати в приміщеннях ресторани і клуби.

Уряд Греції наступного тижня представить рішення, яке регулює обов'язкову вакцинацію державних службовців.

"Українська правда" у Threads

Теми: Греціятуризм
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Греція
Грецькі консерватори, що прийшли до влади, хочуть легалізувати одностатеві шлюби
Лідери Греції й Туреччини зустрінуться на полях саміту НАТО у Вільнюсі
Партії в Греції призупинили виборчу кампанію після загибелі десятків мігрантів у морі
Останні новини
06:05
Росія має план окупації України до 2026 року – Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновленоУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: